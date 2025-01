Gears of War: E-Day: Veröffentlichung im Herbst 2025 – Gerücht

Gears of War E-Day könnte tatsächlich im Jahr 2025 für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht werden. Aber alles nur Gerüchte!

Während PlayStation 5-Spieler mit Gears of War: Ultimate Editionen ihren Einstieg in die Gears-Saga feiern sollen, gibt es für Xbox-Spieler womöglich im Jahr 2025 ebenfalls etwas zu feiern: Gears of War E-Day!

Laut dem Leaker „NateTheHate“ könnte der Third-Person-Shooter im Herbst 2025 veröffentlicht werden.

Gears of War: E-Day ist ein Prequel, das die Ereignisse des sogenannten „Emergence Day“ beleuchtet, an dem die Locust-Horde erstmals die Menschheit angegriffen hat. Wer die Bücher gelesen hat, wird sich bestimmt schon die Hände reiben. Aber auch Gearsheads, die „nur“ die Spiele gespielt haben, können es sicher nicht länger abwarten, zu erfahren, wie alles begann.

Offizielle Bestätigungen oder weitere Details von Microsoft oder The Coalition stehen derzeit noch aus. Also bitte nicht (wieder) zu früh freuen!