Gears of War: E-Day: Wie das Internet auf die Ankündigung reagierte

Wie das Internet auf die Ankündigung von Gears of War: E-Day reagierte, zeigt dieser Zusammenschnitt.

Das Beste kommt zum Schluss. Für Fans von Gears of War trifft das auf das Ende des letzten Xbox Games Showcase definitiv zu, wenn man sie danach fragen würde.

Xbox Game Studios kündigte mit Gears of War: E-Day ein neues Spiel der Reihe an, das von The Coaltion entwickelt wird.

Die Ankündigung sorgte für Jubel und emotionale Ausbrüche im Internet.

Ein Video von Ragged Knowledge zeigt die Reaktionen anhand von Zusammenschnitten von Streamern, die live die Premiere des Trailers sahen.