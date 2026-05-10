Gears of War: E-Day: WWE- und AAA-Event deutet offenbar Release-Zeitraum an

Mit einer neuen Partnerschaft rund um ein großes Wrestling-Event liefert Gears of War: E-Day möglicherweise den bislang deutlichsten Hinweis auf seinen geplanten Veröffentlichungszeitraum.
Wie bekannt wurde, fungiert Gears of War: E-Day als offizieller Sponsor des gemeinsamen Lucha Libre AAA x WWE-Events, das am 11. und 13. September in Mexiko-Stadt stattfinden wird.
Die Zusammenarbeit gilt als erstes größeres öffentliches Marketing-Signal rund um den kommenden Xbox-Blockbuster.
Innerhalb der Community wird die Partnerschaft bereits als möglicher Hinweis auf das Launchfenster interpretiert. Große Marketingkampagnen dieser Art starten üblicherweise erst wenige Monate vor Veröffentlichung eines Spiels, weshalb viele Fans nun mit konkreteren Ankündigungen in naher Zukunft rechnen.
Bislang hat Microsoft noch keinen offiziellen Release-Termin für Gears of War: E-Day genannt. Die neue Sponsoring-Kampagne deutet jedoch darauf hin, dass die Marketing-Offensive nun schrittweise anlaufen könnte.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lets goooo
Gears of War E-Day wird mein Spiel des Jahres.
Danach Halo Unreal, gefolgt von Fable und Forza Horizon 6.
An fünfter Stelle rangiert GTAVI, der Hype will sich bei mir nicht einstellen, die fehlende deutsche Syncro nervt mich jetzt schon.
Die Partnerschaft ist perfekt. Mexiko ist schließlich DAS Gears of War Land. Allgemein tummeln sich dort die weltbesten Gears of War Pro Spieler rum. Perfekt, tolle Marketingmaßnahme. Egal wann es erscheint, ich freue mich auf den nächsten Kracher der Xbox Game Studios und The Coalition🤗🤗🤗
Von mir aus kann es gerne dieses Jahr kommen,ist auch so ziemlich das einzige Spiel was mich interessiert.
Aber irgendwie glaube ich nicht daran. Dieses Jahr kommt noch so viel unter anderem zum Beispiel GTA 6.
Na geht doch mit dem Marketing, endlich mal der erste richtige Schritt.
Wird schon erschienen. Bin gespannt auf Gears of War: E-Day. 🙂
I want my Horde-Mode now!! :O
Wird auch Zeit, es ist viel zu still, da muss einiges kommen.
Ich bin sehr gespannt auf weitere Infos des Spieles. Ich hoffe sehr es geht nicht nur in der Geschichte zurück zu den Anfängen sondern bringt die alten Stärken der Teile 1-3 mit moderner Technik und zeigt damit, warum die Reihe früher so beliebt war.
Fand halt Gears 4 und 5 nicht mehr gut.