Gears of War: E-Day: WWE- und AAA-Event deutet offenbar Release-Zeitraum an

Gears of War: E-Day liefert durch neues WWE-Event offenbar ersten Hinweis auf den Release-Zeitraum.

Mit einer neuen Partnerschaft rund um ein großes Wrestling-Event liefert Gears of War: E-Day möglicherweise den bislang deutlichsten Hinweis auf seinen geplanten Veröffentlichungszeitraum.

Wie bekannt wurde, fungiert Gears of War: E-Day als offizieller Sponsor des gemeinsamen Lucha Libre AAA x WWE-Events, das am 11. und 13. September in Mexiko-Stadt stattfinden wird.

Die Zusammenarbeit gilt als erstes größeres öffentliches Marketing-Signal rund um den kommenden Xbox-Blockbuster.

Innerhalb der Community wird die Partnerschaft bereits als möglicher Hinweis auf das Launchfenster interpretiert. Große Marketingkampagnen dieser Art starten üblicherweise erst wenige Monate vor Veröffentlichung eines Spiels, weshalb viele Fans nun mit konkreteren Ankündigungen in naher Zukunft rechnen.

Bislang hat Microsoft noch keinen offiziellen Release-Termin für Gears of War: E-Day genannt. Die neue Sponsoring-Kampagne deutet jedoch darauf hin, dass die Marketing-Offensive nun schrittweise anlaufen könnte.