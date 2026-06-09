Gears of War: E-Day: Xbox reagiert auf versehentlich eingeblendetes PS5-Logo

Für Diskussionen rund um die Exklusivität von Gears of War: E-Day hat ein inzwischen entferntes Video auf dem offiziellen Xbox-YouTube-Kanal gesorgt.
Im Rahmen eines Xbox-Podcasts wurde am Montag eine ausführliche Präsentation zu Gears of War: E-Day veröffentlicht. Zuschauer entdeckten darin jedoch kurzzeitig eine Version des Trailers, in der neben den Plattformhinweisen auch ein PS5-Logo zu sehen war.
Nachdem die Panne bemerkt wurde, nahm Xbox das Video wieder offline. Der Vorfall sorgte umgehend für Spekulationen innerhalb der Community, da Microsoft erst beim Xbox Games Showcase angekündigt hatte, dass Gears of War: E-Day als Xbox-Konsolenexklusivtitel erscheinen wird.
Einige Beobachter werteten den Fehler als möglichen Hinweis darauf, dass eine Veröffentlichung für PlayStation ursprünglich geplant gewesen sein könnte oder die Entscheidung für die Exklusivität erst zu einem späten Zeitpunkt getroffen wurde.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema durch Aussagen von Xbox‘ neuem Chief Strategy Officer Michael Ball. Dieser erklärte während einer Veranstaltung von The Game Business, dass Xbox künftig wieder stärker auf Exklusivspiele setzen werde. Spieler könnten eine verlässliche Pipeline an Exklusivtiteln erwarten, die den Wert der Xbox-Plattform langfristig stärken solle.
Ball betonte zudem, dass die Ankündigung von Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution als Konsolenexklusivtitel bewusst erfolgt sei, um deutlich zu machen, dass es sich nicht um eine einmalige Ausnahme handelt.
Darüber hinaus hatte Xbox bereits erklärt, dass es sich bei beiden Spielen nicht um zeitlich begrenzte Exklusivitäten handelt. Nach aktuellem Stand gibt es somit keine angekündigten Pläne für eine spätere Veröffentlichung auf PlayStation 5.
Xbox-Marketingchef Aaron Greenberg widersprach später jedoch den Vermutungen, die Entscheidung zur Exklusivität sei kurzfristig gefallen. Laut Greenberg sei die Information lediglich einem sehr kleinen internen Personenkreis bekannt gewesen. Ziel sei es gewesen, die Nachricht erstmals während des Xbox Games Showcase direkt mit den Spielern zu teilen.
Ob das eingeblendete PS5-Logo auf ältere Marketingmaterialien, interne Platzhalter oder andere Produktionsabläufe zurückzuführen ist, wurde von Microsoft bislang nicht näher erläutert.
168 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tiktok ist gerade voller jammern der Playstation Spieler 🤣🤣
Reicht ihnen ein Taschentuch.
Ja hab schon bei temu bestellt 🤣
Dann bekommen sie gebrauchte 😅
Temu und Tiktok. Mehr muss ich nicht wissen um eine Einordnung zu haben.
Was soll das bedeuten? Ich verhalte mich nicht so auf einer Playstation Seite 😉
Na denk mal noch ein wenig mehr nach, dann kommst du auch von allein drauf.
Du bist einer der hier immer negativ auffällt 😉
Lenk mal nicht vom Thema ab.
Allerdings, das tut er ^^
Finde ich ehrlich gesagt gut! Es wird jetzt bald noch eine Pedition gestartet um Microsoft dazu zubewegen doch noch eine PS5 Version zu veröffentlichen. Da Exkusiv Spiele ja immer unwichtiger werden wird die Pedition hoffentlich Erfolg haben!
Ich fände es auch super. Sony bringt einen AAA Titel auf Xbox und umgekehrt. Wäre doch super. Das wäre mal eine gute Petition.
Finde ich ehrlich gesagt gut! Es wird jetzt bald noch eine Pedition gestartet um Microsoft dazu zubewegen doch noch eine PS5 Version zu veröffentlichen. Da Exkusiv Spiele ja immer unwichtiger werden wird die Pedition hoffentlich Erfolg haben!
Genau.
Xbox Spieler artikulieren sich wie 6 jährige. Du wolltest witzig sein, bekommst aber kaum einen vernünftigen Satz zustande 😂
„Tik tok ist voller Jammern“.
Der erste Satz war super. Wieviele Sechsjährige in Deutschland wohl eine Box haben? Selbst Prozentual zu den Verkaufszahlen wird die PS dort weit presenter sein.
Playstation ist doch heute mehr Kinderkonsole als Nintendo.
Wer bist du denn? Neuer Playstation Troll hier und gleich XBOX Spieler zurechtweisen?
Kann man die nicht sperren lassen 😕
Er wollte fairerweise „jammernder“ schreiben, wurde aber durch Autokorrektur oder einem bösen Leerzeichen überlistet. Passiert. 🙂
Tja, da sich Xbox Spieler bekanntlich erwachsener verhalten als Playstation Spieler würde ich mal sagen das war das dickes Eigentor 🙂
Solche Artikulationen kommen aus dem Blauen Lager zu 99%. Aber nun gut.
Das Jammern der Blauen bekommst Du auch hier geboten … inkl. Neuanmeldungen mit hanebüchener Background-Story.
Ja. Fünf Figuren mit 50 Accounts. Kranke Vögel.
Ja ich merke es ist schon peinlich sich auf Ner XBOX Seite zu trollen 🙂
Naja, wenn man halt sonst kein Leben hat und seine PS zum nachts Kuscheln mit ins Bett nimmt, für die es keine Spiele gibt… ^^
Tja müssten nicht jammern wenn sich ihr Verein weiter geöffnet hätte .
Richtig 👍
Auf X.com auch.
Kenn ich nicht 😁 Twitter hab ich nicht 😉
Twitter.
YouTube da geht auch das Geheule los 🤣 ,schaue gerade Nintendo direkt und das erste war Gears of war kommt nicht auf Playstation heul heul
Es sieht aber auch abartig geil aus. Die Tränen sind daher verständlich.😅
Ja was die serries x an Effekte bietet ist der Wahnsinn und 60fps Topp
Wird in Zukunft noch schlimmer werden, wenn alle Singleplayer Spiele exklusiv bleiben.
Das ist schön 🥳 freut mich 😂
Ich habe schon gehört dass eine fertige PS5 Version in der Schublade liegt. Anscheinend hat sich Microsoft erst später entscheiden nur auf Xbox zu setzten. Es wird jetzt über alles spekuliert.
Mir egal. Wäre ich Microsoft würde ich wahrscheinlich auch so entscheiden. Wenn sich die Konkurrenz weiter abschottet, dann verdient sie auch nicht alles zu bekommen.
Ich habe es schon mal erwähnt, wie es so schön heißt, Asha soll die Perlen nicht vor Säue werfen.
Und Gears ist eine Xbox Perle.
Wer weiß ob die Schublade nicht irgendwann mal geöffnet wird
Das wissen wir nicht. Für manche geht die Sonne morgen nicht auf. So ist das leben. Stand jetzt ist aber so.
War doch bei Sony genauso, da ist Ghost of Yotei auch so gut wie fertig gewesen und dann hat man die Strategie gewechselt und es doch nicht mehr für den PC zu veröffentlichen.
Das immer die Einblendung bei Demons Souls vergessen wird, auf ihrer eigenen Show… Bevor es offiziell eine PC Strategie gab… 😄
Eben. Ich finde es gut dass Microsoft jetzt so reagiert. Und das ist endlich eine klare Ansage. So verzweifelt wie einige sich gedacht oder gewünscht haben, ist Microsoft doch nicht.
Und die sollen Sony so richtig verärgert haben da Halo bei dem Sony State of Play gezeigt werden sollte. Der Rückzieher kam dann sehr kurzfristig, was einigen bei Sony so gar nicht geschmeckt hat. Das wäre aber sowieso eine blöde Idee. Gut dass Asha so entschieden hat.
Wäre doch ein vieler krasserer Marketing Move gewesen zu sagen „Für euch haben wir Gears Exklusiv gehalten.“ Durch einen Fehler, Profit bei den Spielern gemacht.
Microsoft kann halt PR. 🙂
😂
Damit wurden die Träume der Playstation Spieler zunichte gemacht. Zerplatzt wie eine Seifenblase
Macht denen nix aus.
Die kennen nichts anderes 🙂
Man denke nur an die beiden letzten GoW Spiele von denen sie sich gottweiswas erhofften und Wolverine hats auch nicht auf Platz der Vorbestellungen geschafft bisher 🙂
Wenn die Spiele nicht exklusiv wären, würden die sich null dafür interessieren 🙈.
Naja, Marvel, X-Men oder Wolverine Fans schon.
Aber die kaufen sich nicht dafür extra ne Playstation und auf der anderen Seite gibt es genug die mit „Superhelden“ nichts anfangen können.
Das Problem dabei ist ja auch noch da die Story jetzt auch nichts Neues ist 🙁
Mal sehen, ob sie die wahren Marvel Fans damit abholen können, ich bin insgesamt enttäuscht und finde auch, dass man beim Charakterdesign von Jean Grey völlig daneben gegriffen hat, die Geschichte wird sicher wieder einige Kontroversen enthalten, bei denen ich komplett das Interesse verlieren würde, immerhin war sweet Baby inc beteiligt.
Ist ein Elseworld Szenario.
Von daher muss nicht alles so sein wie man es kennt.
Witzigerweise find dich Sabretooth mehr daneben als Jean.
Sehen beide nicht ideal aus 😅.
Das wolverine game ist selbst für hardcore wolverine fans eher ne lachnummer. Mit der fortnite Grafik und den eigenartigen Animationen kannst auch keinen Blumentopf mehr gewinnen.
Als ich habe gelesenen das Wolverine in sehr vielen Ländern auf platz 1 geschafft hat, aktuell auf platz 4 und 6.
Das mit vorbesteller charts ist sowieso so eine sache.
Aktuell Fable auf platz 70 und Halo auf platz 76 😳 ich vermute aber das hier aktuelle ein fehler im system ist, so gering kann das Interesse gar nicht sein.
Aber wie gesagt, auch saros und Starfield waren auf platz eins und die verkaufszahlen waren sehr enttäuschend.
Sicherlich, nur au Sicht der Fanboy war das ja ein Garant für Konsolenverkäufe wie auch GTA.
Da ist Platz 2 bei Ankündigung für nen Exklusivtitel dann doch etwas mager finde ich.
Ja die PS Charts gelten wohl auch immer nur so wochenweise. Eigenartiges system.
Na gut, nennen wir es „versehentlich“. Die PS5-Version ist sicherlich zusammen mit der Xbox-Version entwickelt worden.
Kann passieren wenn man in aller letzter Minute was ändert
Also das ist schon ein granaten Fauxpas
Nah, eher das herumwedeln von leckerem Essen direkt vor ausgehungerten Gamern.
Macht nix, kann passieren. Iwie kann ich mir aber ein Schmunzeln nicht verkneifen, wie die blauen reagieren…Achtung, Sarkasmus: sie tragen es sehr würdevoll, hochintelligent, taktvoll und gehen sehr cool damit um – halt eine gute Community, die es wie echte Männer tragen (die Frauen werden sich da raus halten)… In der Community will man unbedingt dabei sein! 🤣🤣🤣