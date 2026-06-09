Gears of War: E-Day: Xbox reagiert auf versehentlich eingeblendetes PS5-Logo

Ein versehentlich eingeblendetes PS5-Logo zu Gears of War: E-Day sorgt für Diskussionen um die Exklusivstrategie von Xbox.

Für Diskussionen rund um die Exklusivität von Gears of War: E-Day hat ein inzwischen entferntes Video auf dem offiziellen Xbox-YouTube-Kanal gesorgt.

Im Rahmen eines Xbox-Podcasts wurde am Montag eine ausführliche Präsentation zu Gears of War: E-Day veröffentlicht. Zuschauer entdeckten darin jedoch kurzzeitig eine Version des Trailers, in der neben den Plattformhinweisen auch ein PS5-Logo zu sehen war.

Nachdem die Panne bemerkt wurde, nahm Xbox das Video wieder offline. Der Vorfall sorgte umgehend für Spekulationen innerhalb der Community, da Microsoft erst beim Xbox Games Showcase angekündigt hatte, dass Gears of War: E-Day als Xbox-Konsolenexklusivtitel erscheinen wird.

Einige Beobachter werteten den Fehler als möglichen Hinweis darauf, dass eine Veröffentlichung für PlayStation ursprünglich geplant gewesen sein könnte oder die Entscheidung für die Exklusivität erst zu einem späten Zeitpunkt getroffen wurde.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema durch Aussagen von Xbox‘ neuem Chief Strategy Officer Michael Ball. Dieser erklärte während einer Veranstaltung von The Game Business, dass Xbox künftig wieder stärker auf Exklusivspiele setzen werde. Spieler könnten eine verlässliche Pipeline an Exklusivtiteln erwarten, die den Wert der Xbox-Plattform langfristig stärken solle.

Ball betonte zudem, dass die Ankündigung von Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution als Konsolenexklusivtitel bewusst erfolgt sei, um deutlich zu machen, dass es sich nicht um eine einmalige Ausnahme handelt.

Darüber hinaus hatte Xbox bereits erklärt, dass es sich bei beiden Spielen nicht um zeitlich begrenzte Exklusivitäten handelt. Nach aktuellem Stand gibt es somit keine angekündigten Pläne für eine spätere Veröffentlichung auf PlayStation 5.

Xbox-Marketingchef Aaron Greenberg widersprach später jedoch den Vermutungen, die Entscheidung zur Exklusivität sei kurzfristig gefallen. Laut Greenberg sei die Information lediglich einem sehr kleinen internen Personenkreis bekannt gewesen. Ziel sei es gewesen, die Nachricht erstmals während des Xbox Games Showcase direkt mit den Spielern zu teilen.

Ob das eingeblendete PS5-Logo auf ältere Marketingmaterialien, interne Platzhalter oder andere Produktionsabläufe zurückzuführen ist, wurde von Microsoft bislang nicht näher erläutert.