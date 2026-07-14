Gears of War: E-Day: Xbox und NVIDIA schließen PC-Partnerschaft

The Coalition und NVIDIA arbeiten gemeinsam an der PC-Version von Gears of War: E-Day.

The Coalition, Xbox und NVIDIA gehen für Gears of War: E-Day eine enge Partnerschaft ein. Ziel ist es, die PC-Version technisch auf ein neues Niveau zu heben und das Spiel für eine breite Palette an Hardware zu optimieren.

Als exklusiver PC-Partner unterstützt NVIDIA die Entwicklung von Gears of War: E-Day bereits seit den frühen Produktionsphasen. Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem Performance-Optimierungen, die Integration aktueller GeForce-RTX-Technologien sowie die Vorbereitung des PC-Launchs.

Technisch setzt der Shooter auf Unreal Engine 5 und DirectX 12. Unterstützt werden unter anderem Hardware-Raytracing, NVIDIA DLSS 4.5 mit Dynamic Multi Frame Generation, Super Resolution sowie NVIDIA Reflex, um höhere Bildraten, geringere Latenzen und eine verbesserte Bildqualität zu ermöglichen.

Gleichzeitig soll Gears of War: E-Day nicht ausschließlich auf NVIDIA-Hardware optimiert werden. The Coalition bestätigt außerdem die Unterstützung von AMD FSR, Intel XeSS sowie Unreal Engine TSR, sodass Spieler auf unterschiedlichen Grafikkarten von modernen Upscaling-Technologien profitieren können.

Neu ist außerdem die Unterstützung von Advanced Shader Delivery (ASD). Die Technologie liefert vorkompilierte Shader direkt mit dem Spiel aus, wodurch Ladezeiten verkürzt und Shader-Ruckler beim ersten Spielstart auf kompatiblen Systemen vermieden werden sollen. ASD wird zunächst über den Microsoft Store und die Xbox-PC-App unterstützt, weitere Plattformen sollen später folgen.

Laut The Coalition soll Gears of War: E-Day sowohl auf High-End-PCs als auch auf Mittelklasse-Hardware ein flüssiges und technisch anspruchsvolles Spielerlebnis bieten.