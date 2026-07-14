Gears of War: E-Day: Xbox und NVIDIA schließen PC-Partnerschaft

The Coalition, Xbox und NVIDIA gehen für Gears of War: E-Day eine enge Partnerschaft ein. Ziel ist es, die PC-Version technisch auf ein neues Niveau zu heben und das Spiel für eine breite Palette an Hardware zu optimieren.
Als exklusiver PC-Partner unterstützt NVIDIA die Entwicklung von Gears of War: E-Day bereits seit den frühen Produktionsphasen. Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem Performance-Optimierungen, die Integration aktueller GeForce-RTX-Technologien sowie die Vorbereitung des PC-Launchs.
Technisch setzt der Shooter auf Unreal Engine 5 und DirectX 12. Unterstützt werden unter anderem Hardware-Raytracing, NVIDIA DLSS 4.5 mit Dynamic Multi Frame Generation, Super Resolution sowie NVIDIA Reflex, um höhere Bildraten, geringere Latenzen und eine verbesserte Bildqualität zu ermöglichen.
Gleichzeitig soll Gears of War: E-Day nicht ausschließlich auf NVIDIA-Hardware optimiert werden. The Coalition bestätigt außerdem die Unterstützung von AMD FSR, Intel XeSS sowie Unreal Engine TSR, sodass Spieler auf unterschiedlichen Grafikkarten von modernen Upscaling-Technologien profitieren können.
Neu ist außerdem die Unterstützung von Advanced Shader Delivery (ASD). Die Technologie liefert vorkompilierte Shader direkt mit dem Spiel aus, wodurch Ladezeiten verkürzt und Shader-Ruckler beim ersten Spielstart auf kompatiblen Systemen vermieden werden sollen. ASD wird zunächst über den Microsoft Store und die Xbox-PC-App unterstützt, weitere Plattformen sollen später folgen.
Laut The Coalition soll Gears of War: E-Day sowohl auf High-End-PCs als auch auf Mittelklasse-Hardware ein flüssiges und technisch anspruchsvolles Spielerlebnis bieten.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr gute Sache 👍
ASD ist bei UE5 sicher ne gute Sache, ich habe es jedoch auf Steam vorbestellt das der MS Store für mich nur Nachteile hat, ich denke mal da Steam die grösste Plattform ist wird ASD sicher da auch noch kommen ?
Wenn man nur auf dem PC unterwegs ist, würde ich auch Steam bevorzugen, aber falls man doch eine Xbox oder die Xbox Cloud nutzen will, würde ich immer zur Microsoft Store Version greifen, aufgrund von Play Anywhere.
Aber Advanced Shader Delivery unterstützt Steam noch nicht und wann The Coalition ASD dann nicht für Steam integriert kackt es mich an.
Mit anderen Plattformen kann ja auch die Konsole gemeint sein und es kommt nicht mehr für Steam da es ja ein MS Exklusive Sache ist
Auf den Konsolen wird das gar nicht benötigt, weil dort ja vorgefertigte Shader mit heruntergeladen werden. Daher würde ich schon davon ausgehen, dass mit anderen Plattformen Steam usw. gemeint ist.
Es sieht ja schon auf Konsole bombastisch aus. Bin auf die PC Version gespannt.
Ich kann E-Day nicht abwarten. Bin sehr gespannt auf den neuen Horde Modus, wenn ich auch etwas Angst habe, weil ich den Horde Modus aus Teil 5 sehr gut fand. Denke aber trotz allem, dass Gears of War E-Day episch wird. 😍
Gears of War EDay wird technisch serientypisch Maßstäbe setzen.
So ist es 👍
Das wird am PC noch mal etwas besser aussehen 😁
Hey, so bekommen alle das Maximum… Da kann auch ich als Konsolero mit leben.
Steam hat also ca 5% weniger CPU Auslastung macht weniger Ärger bei Installationen hat aber kein Advanced Shader Delivery was der MS Store bietet.
Steam ist mal storniert
„ASD wird in allen unterstützten PC-Stores verfügbar sein, einschließlich des Microsoft Stores und der XBOX PC-App. Die Unterstützung für weitere Hardware und Stores wird im Laufe der Zeit ausgebaut.“
Das muss ja dann auf Steam kommen ?
Wird sicher eine starke, technische Umsetzung werden.