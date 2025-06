Gears of War: Reloaded: Beta-Änderungen bekannt gegeben

Die Gears of War: Reloaded Beta wurde verlängert und ein neuer Modus angekündigt!

Die Entwickler von Gears of War: Reloaded haben auf das Feedback der Community reagiert und offiziell eine Verlängerung der aktuellen Multiplayer-Beta angekündigt. Gleichzeitig wird der beliebte Spielmodus „Execution“ als zusätzlicher Modus neben King of the Hill (KOTH) freigeschaltet.

Die verlängerte Beta läuft dieses Wochenende, sodass Spieler mehr Gelegenheit haben, die neuen Inhalte auszuprobieren, zusätzliche Karten zu testen und sich im überarbeiteten Multiplayer-System zu beweisen.