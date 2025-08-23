Gears of War: Reloaded: Das sind die Optimierungen im Multiplayer

Technische Verbesserungen und Community-Feedback führen zu stabilerem und plattformübergreifendem Spielerlebnis von Gears of War: Reloaded!

Basierend auf technischen Analysen und Rückmeldungen aus der Community wurden zahlreiche Verbesserungen am Multiplayer-Modus von Gears of War: Reloaded vorgenommen.

Ihr profitiert nun von einer erhöhten allgemeinen Stabilität des Spiels, was sich positiv auf die Performance und Zuverlässigkeit auswirkt. Die plattformübergreifende Funktionalität wurde erweitert, sodass ihr anhand von Icons erkennen könnt, auf welcher Plattform andere Spieler aktiv sind.

Verknüpfte Konten sind leichter identifizierbar, was euch die Möglichkeit gibt, gezielt Freundschaften über verschiedene Plattformen hinweg zu schließen. Einladungen zu Spielen oder Gruppen lassen sich nun einfacher versenden, unabhängig davon, welches System verwendet wird.

Die Waffe Gnasher wurde überarbeitet, wodurch sich die Streuung verändert hat und sowohl der Schaden als auch die Treffererkennung verbessert wurden. Der Schaden beim aktiven Nachladen ist nun bei allen Waffen einheitlich und nicht mehr variabel.

Im Bereich Matchmaking wurden zusätzliche dedizierte Server bereitgestellt und die Online-Dienste skaliert, was euch eine stabilere Verbindung und schnellere Spielersuche ermöglicht. Auch die Bildung von plattformübergreifenden Gruppen wurde optimiert.

Für Nutzerinnen und Nutzer auf dem PC wurden spezifische Anpassungen vorgenommen. Ihr könnt nun eine Bildwiederholrate von bis zu 240 fps einstellen und Push-to-Talk für die Sprachkommunikation nutzen.

Die Unterstützung für Ultrawide-Monitore wurde verbessert, ebenso wie die Steuerung der Mausempfindlichkeit. Darüber hinaus sorgen gezielte Optimierungen für ein insgesamt flüssigeres Spielerlebnis.