Gears of War: Reloaded: Deep Dive präsentiert das ultimative Remaster des Klassikers

Gears of War: Reloaded ist das ultimative Remaster des Klassikers! Technische Innovationen und vollständige Inhalte für die definitive Edition erwarten euch.

Im Offiziellen Xbox Podcast haben Mike Crump (Studio Head) und Kate Rayner (Studio Technical Director) von The Coalition bestätigt, dass Gears of War: Reloaded die definitive Version des Originals ist.

Das Remaster enthält sämtliche Inhalte aus dem ursprünglichen Spiel sowie der Ultimate Edition und bringt zahlreiche technische Verbesserungen mit sich, die vor 10 oder 20 Jahren noch nicht realisierbar waren.

Zu den Neuerungen gehören 4K-Assets, überarbeitete Texturen und HDR-Unterstützung, die das visuelle Erlebnis auf ein neues Niveau heben. Zudem wurde das Gameplay weiter optimiert, um eine modernisierte Spielerfahrung zu bieten.

Gears of War: Reloaded Remaster Features

4K-Auflösung

60 FPS in der Kampagne

120 FPS im Mehrspielermodus

Hoher Dynamikbereich (HDR)

Dolby Vision und 7.1.4 Dolby Atmos

7.1.4 3D-Raumklang

Variable Bildwiederholrate (VRR)

4K-Assets und neu gemasterte Texturen

Verbesserte visuelle Post-Processing-Effekte

Verbesserte Schatten und Reflektionen

Superauflösung mit verbessertem Anti-Aliasing

Keine Ladebildschirme während der Kampagne

Mit 4K, 120 FPS, Cross-Play und Cross-Progression erscheint das gefeierte Gears-Remaster am 26. August 2025 für Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Game Pass, PlayStation 5 und Steam.

Ihr könnt euch die vollständige Deep-Dive-Präsentation von Gears of War: Reloaded hier ansehen:

Gears of War: Reloaded erscheint am 26. August 2025 für 39,99 Euro auf Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5, Steam – und ist ab dem ersten Tag mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass mit Xbox Play Anywhere verfügbar.