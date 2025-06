Gears of War: Reloaded: Erste Beta vorzeitig beendet wegen schwerwiegender Verbindungsprobleme

Frust statt Feuergefecht: Viele Spieler kamen gar nicht erst in die Testphase von Gears of War: Reloaded.

Die erste Betaphase von Gears of War: Reloaded wurde überraschend frühzeitig beendet. Grund dafür sind massive technische Schwierigkeiten, die bei vielen Spielern für Frustration sorgten.

Neben ständigen Verbindungsabbrüchen berichten zahlreiche Nutzer, dass sie gar nicht erst Zugang zur Beta erhielten oder dauerhaft in Ladeschleifen festhingen.

Das Entwicklerteam reagierte schnell und zog die Reißleine, um die Ursachen eingehend zu analysieren und grundlegende Netzwerkprobleme zu beheben.

In einem kurzen Statement bedankten sich die Entwickler bei allen Teilnehmenden für ihr Feedback und kündigten an, an einer stabileren Infrastruktur für kommende Tests zu arbeiten. Ein neuer Beta-Test steht am Wochenende an.