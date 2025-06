Gears of War: Reloaded: Exakte Termine und Uhrzeiten der Multiplayer-Beta

Die Gears of War: Reloaded Multiplayer-Beta startet in zwei Phasen. Testet das Remaster vor dem offiziellen Release. Am Wochenende geht’s los!

Die Multiplayer-Beta von Gears of War: Reloaded beginnt am 13. Juni 2025 und ermöglicht euch, das Remaster vorab zu erleben. Die Beta läuft an zwei Wochenenden und bietet verschiedene Modi und Karten.

Gears of War: Reloaded – Multiplayer-Beta

Freitag, 13. Juni, 21:00 Uhr MESZ bis Sonntag, 15. Juni, 21:00 Uhr MESZ Team-Deathmatch: Gridlock, Raven Down und Gold Rush.

Freitag, 20. Juni, 21:00 Uhr MESZ bis Sonntag, 22. Juni, 21:00 Uhr MESZ Team-Deathmatch & King of the Hill: Canals, Courtyard und War Machine



Gears of War: Reloaded – Multiplayer-Beta-Zugang

Digitale Vorbestellung von Gears of War: Reloaded für Xbox Series X|S, Xbox PC, Steam oder PlayStation 5

Aktives Game Pass Ultimate- oder PC Game Pass-Abonnement

Besitz einer digitalen Version von Gears of War: Ultimate Edition, wenn der Kauf vor dem 5. Mai 2025 um 18:00 Uhr MESZ erfolgt ist

Die Beta ist plattformübergreifend spielbar und kann auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC getestet werden.

Gears of War: Reloaded erscheint am 26. August 2025 für 39,99 Euro auf Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5, Steam – und ist ab dem ersten Tag mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass mit Xbox Play Anywhere verfügbar.