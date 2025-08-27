Gears of War: Reloaded: Grafikvergleich mit Original und Ultimate Edition

Anlässlich der Veröffentlichung von Gears of War: Reloaded hat sich der auf Technikanalysen spezialisierte YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits das Shooter-Remaster vorgenommen und diesen mit dem Original (Xbox 360, 2006) und der Ultimate Edition (Xbox One, 2015) verglichen. Dabei kommt man zu folgendem Ergebnis:
Bei Gears of War: Reloaded handelt es sich um eine überarbeitete Version von Gears of War: Ultimate Edition, die einige visuelle Aspekte verbessert. Dabei fallen besonders die Unterschiede im Bereich Beleuchtung ins Auge, die Verbesserungen bei Reflexionen, Schatten und der allgemeinen Beleuchtung umfassen.
Des Weiteren sind leichte Verbesserungen beim Detailgrad und bei der Texturierung zu erkennen. Als Basis für die Neuveröffentlichung dient dabei weiterhin die Unreal Engine 3, wobei aber Unreal Engine 5-Tools zur Anwendung kommen.
Der Soundtrack hat mir direkt Gänsehaut beschert
War/ist ein gutes Game aber warum 2 mal aufwärmen?
Damit auch die Sonyjünger für E-Day angefixt werden.
Dies darf wirklich gefragt werden!
Einfach nur kranke Grafik. So macht man ein Remaster. Da hat The Coalition fantastische Arbeit geleistet. Und der Soundtrack, wow, Gänsehaut pur.
Du hast ne Series X und bezeichnest das als kranke Grafik? Was hast denn bisher gespielt. Xbox Original Spiele per Abwärtskompatibilität?
Das ist eine etwas überarbeitete Version eines alten Games – genau so wie ich es vor Monaten schon prophezeit habe.
Und genau so sieht es aus: altbacken
Nö. Unterschiede zur Ultimate Edition sind schon zu erkennen. Das Spiel wurde echt gut aufgehübscht und es wurde gut poliert veröffentlicht. Und natürlich sieht es krank aus wenn man bedenkt dass das ein Remaster ist. Viele heutige Spiele kacken da im Gegensatz dazu grafisch ab.
Aber ja, war klar das du nichts positives siehst.
Die Unterschiede sind schon klar sichtbar. Zum Original ist es natürlich ein großer Sprung, aber auch zur Ultimate Edition erkennt man die Verbesserungen direkt. Die Grafik finde ich schon gut. Stellenweise kann das Spiel sogar überragend aussehen. Tolles Remaster geworden.
Man sieht auf jeden Fall einen Unterschied, hinsichtlich einem leichten Grafiksprung, teilweise mehr Details und besserer Beleuchtung.
Sieht schon super aus was sie erneut daraus gemacht haben. Am Wochenende werde ich mir das ganze dann Live ansehen! 🎮💚
Wie die Ultimate Editions teilweise sogar schlechter als das Original aussieht 😀
Das Remaster hat nen Klasse look.
Sollte bald mit AC durch sein, dann kann ich mich endlich reinstürzen 🙂
Mich würde eher Interessieren, ob das Spiel neue Erfolge hat bzw als extra Spiel zählt.
Neue Erfolge weiß ich gerade nicht, wird aber separat gemacht, das heißt, dass die neu erspielt werden müssen.