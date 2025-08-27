Gears of War: Reloaded: Grafikvergleich mit Original und Ultimate Edition

13 Autor: , in News / Gears of War: Reloaded
Image: Xbox Game Studios

Ein neues Video vergleicht die technische Seite von Gears of War: Reloaded, Gears of War: Ultimate Edition und Gears of War.

Anlässlich der Veröffentlichung von Gears of War: Reloaded hat sich der auf Technikanalysen spezialisierte YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits das Shooter-Remaster vorgenommen und diesen mit dem Original (Xbox 360, 2006) und der Ultimate Edition (Xbox One, 2015) verglichen. Dabei kommt man zu folgendem Ergebnis:

Bei Gears of War: Reloaded handelt es sich um eine überarbeitete Version von Gears of War: Ultimate Edition, die einige visuelle Aspekte verbessert. Dabei fallen besonders die Unterschiede im Bereich Beleuchtung ins Auge, die Verbesserungen bei Reflexionen, Schatten und der allgemeinen Beleuchtung umfassen.

Des Weiteren sind leichte Verbesserungen beim Detailgrad und bei der Texturierung zu erkennen. Als Basis für die Neuveröffentlichung dient dabei weiterhin die Unreal Engine 3, wobei aber Unreal Engine 5-Tools zur Anwendung kommen.

  2. Phonic 276825 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 06:54 Uhr

    War/ist ein gutes Game aber warum 2 mal aufwärmen?

  3. Robilein 1147030 XP Xboxdynasty Legend Silber | 27.08.2025 - 06:55 Uhr

    Einfach nur kranke Grafik. So macht man ein Remaster. Da hat The Coalition fantastische Arbeit geleistet. Und der Soundtrack, wow, Gänsehaut pur.

    • DrFreaK666 134400 XP Elite-at-Arms Silber | 27.08.2025 - 07:40 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Du hast ne Series X und bezeichnest das als kranke Grafik? Was hast denn bisher gespielt. Xbox Original Spiele per Abwärtskompatibilität?
      Das ist eine etwas überarbeitete Version eines alten Games – genau so wie ich es vor Monaten schon prophezeit habe.
      Und genau so sieht es aus: altbacken

      • Robilein 1147030 XP Xboxdynasty Legend Silber | 27.08.2025 - 07:47 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Nö. Unterschiede zur Ultimate Edition sind schon zu erkennen. Das Spiel wurde echt gut aufgehübscht und es wurde gut poliert veröffentlicht. Und natürlich sieht es krank aus wenn man bedenkt dass das ein Remaster ist. Viele heutige Spiele kacken da im Gegensatz dazu grafisch ab.

        Aber ja, war klar das du nichts positives siehst.

  4. shadow moses 395950 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 27.08.2025 - 07:06 Uhr

    Die Unterschiede sind schon klar sichtbar. Zum Original ist es natürlich ein großer Sprung, aber auch zur Ultimate Edition erkennt man die Verbesserungen direkt. Die Grafik finde ich schon gut. Stellenweise kann das Spiel sogar überragend aussehen. Tolles Remaster geworden.

  5. Katanameister 185840 XP Battle Rifle Master | 27.08.2025 - 07:11 Uhr

    Man sieht auf jeden Fall einen Unterschied, hinsichtlich einem leichten Grafiksprung, teilweise mehr Details und besserer Beleuchtung.

  6. Rott 58320 XP Nachwuchsadmin 8+ | 27.08.2025 - 07:22 Uhr

    Sieht schon super aus was sie erneut daraus gemacht haben. Am Wochenende werde ich mir das ganze dann Live ansehen! 🎮💚

  7. Drakeline6 165695 XP First Star Gold | 27.08.2025 - 07:22 Uhr

    Wie die Ultimate Editions teilweise sogar schlechter als das Original aussieht 😀
    Das Remaster hat nen Klasse look.
    Sollte bald mit AC durch sein, dann kann ich mich endlich reinstürzen 🙂

  8. MacCoin 59890 XP Nachwuchsadmin 8+ | 27.08.2025 - 07:24 Uhr

    Mich würde eher Interessieren, ob das Spiel neue Erfolge hat bzw als extra Spiel zählt.

    • Katanameister 185840 XP Battle Rifle Master | 27.08.2025 - 07:28 Uhr
      Antwort auf MacCoin

      Neue Erfolge weiß ich gerade nicht, wird aber separat gemacht, das heißt, dass die neu erspielt werden müssen.

