Gears of War: Reloaded: Grafikvergleich mit Original und Ultimate Edition

Ein neues Video vergleicht die technische Seite von Gears of War: Reloaded, Gears of War: Ultimate Edition und Gears of War.

Anlässlich der Veröffentlichung von Gears of War: Reloaded hat sich der auf Technikanalysen spezialisierte YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits das Shooter-Remaster vorgenommen und diesen mit dem Original (Xbox 360, 2006) und der Ultimate Edition (Xbox One, 2015) verglichen. Dabei kommt man zu folgendem Ergebnis:

Bei Gears of War: Reloaded handelt es sich um eine überarbeitete Version von Gears of War: Ultimate Edition, die einige visuelle Aspekte verbessert. Dabei fallen besonders die Unterschiede im Bereich Beleuchtung ins Auge, die Verbesserungen bei Reflexionen, Schatten und der allgemeinen Beleuchtung umfassen.

Des Weiteren sind leichte Verbesserungen beim Detailgrad und bei der Texturierung zu erkennen. Als Basis für die Neuveröffentlichung dient dabei weiterhin die Unreal Engine 3, wobei aber Unreal Engine 5-Tools zur Anwendung kommen.