Gears of War: Reloaded: Gratis Codes versendet

Microsoft hat damit begonnen, die Gratis-Codes für Gears of War: Reloaded zu versenden.

Wie wir bereits am 5. Mai berichtet haben, erhalten alle Käufer der Gears of War: Ultimate Edition, die das Spiel vor der Ankündigung und somit vor dem 05. Mai 16:00 Uhr digital gekauft haben, das neue Gears of War: Reloaded kostenlos.

Microsoft hat nun damit begonnen, die Codes für Gears of War: Reloaded zu verschicken, damit ihr pünktlich loslegen könnt.

Gerade von Xbox eine Nachricht erhalten das sie mir als Besitzer der Gears of War Ultimate Edition , jetzt die Reloaded Fassung schenken 🥳 🥳 🥳

Danke Xbox ihr seit einfach die besten 💚💚💚💚@xboxdynasty @XboxDACH pic.twitter.com/277QepK91q — Knallfrosch (@Knallfrosch83) June 11, 2025

Gears of War: Reloaded startet dazu in die Multiplayer-Beta und das bereits morgen! Solltet ihr also ebenfalls einen gratis Pre-Order-Code bekommen haben, könnt auch ihr teilnehmen: