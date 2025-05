Gears of War: Reloaded: Hinweise auf bevorstehenden Beta-Test

Wie wir bereits berichtet haben, erscheint Gears of War: Reloaded im August für Xbox, PlayStation und PC. Nun gibt es Hinweise auf eine mögliche Beta!

In der Steam-Datenbank ist kürzlich ein Eintrag für eine Beta-Version von Gears of War: Reloaded aufgetaucht, was auf eine bevorstehende Testphase hinweist. Die App-ID 3749450 wurde am 22. Mai 2025 hinzugefügt und zuletzt am 23. Mai aktualisiert. Die Beta-Version ist für Windows-Systeme vorgesehen und hat eine Downloadgröße von etwa 15,42 GB.

Obwohl es noch keine offizielle Ankündigung von Microsoft oder The Coalition gibt, deutet die Präsenz der Beta in der Steam-Datenbank darauf hin, dass eine öffentliche Testphase geplant ist.

Es wird spekuliert, dass die Beta im Rahmen des Xbox Games Showcase am 8. Juni 2025 vorgestellt und vielleicht auch direkt gestartet wird.