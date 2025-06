Gears of War: Reloaded: Keine PlayStation 5-Version in Japan

Japanische PlayStation-Fans müssen auf die Veröffentlichung von Gears of War: Reloaded auf der PS5 verzichten. Wie im offiziellen Beitrag auf Xbox Wire mitgeteilt wurde, erscheint der Titel in Japan nicht für die PlayStation 5, wohl aber für Xbox Series X|S und PC.

Als Begründung nennt Microsoft „regionale Bewertungsbeschränkungen“ sowie „Plattformrichtlinien“, geht jedoch nicht näher ins Detail.

Branchenbeobachter, darunter IGN, vermuten, dass der Grund in der expliziten Gewaltdarstellung des Spiels liegt, insbesondere bei den berüchtigten Kettensägen-Kills, die in Japan regelmäßig zur Zensur oder Ablehnung durch die Alterseinstufungsbehörde CERO führen.

Ähnliche Probleme hatten zuvor bereits Spiele wie The Callisto Protocol, das in Japan gänzlich gestrichen wurde.

Während Xbox- und PC-Spieler in Japan also nicht betroffen sind, sorgt die Entscheidung bei PlayStation-Fans für Unverständnis – zumal Gears of War: Reloaded ursprünglich auch als möglicher Neustart für eine breitere Zielgruppe galt. Eine Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt oder in angepasster Form wurde bislang nicht angekündigt.