Gears of War: Reloaded: Mehr als 1 Million Spieler, Konsolenkrieg vor dem Aus

Mehr als 1 Million Spieler haben Gears of War: Reloaded bereits gespielt, währenddessen werben Xbox und PlayStation füreinander.

Im „Konsolenkrieg“ zwischen Xbox und PlayStation waren wir noch nie so nah an einem „Weltfrieden“ wie in diesen Tagen.

Helldivers 2 und Gears of War: Reloaded wurden mit dem 26. August am selben Tag veröffentlicht. Die exklusiven Spiele wurden damit erstmals auf die konkurrierende Plattform gebracht.

Für Gears of War: Reloaded bedeutete dies zum Wochenende mehr als 1 Million Spieler insgesamt, während Helldivers 2 mit über 400.000 gleichzeitigen Spielern den höchsten Wert seit dem Release erreichte.

Ein weiteres Zeichen, dass dieser „Konsolenkrieg“ nur noch in den Köpfen mancher Spieler, aber nicht der Unternehmen stattfindet, zeigen die X-Profile von Xbox und PlayStation:

Wer hätte jemals gedacht, dass PlayStation die Marke Gears of War auf einem seiner Social-Media-Accounts promotet oder Helldivers 2 auf der Xbox landet?

