Gears of War: Reloaded: Platin-Trophäe deutet weitere PlayStation-Ports an

Spieler auf PlayStation erhalten möglicherweise weitere Spiele der Gears-Reihe, wie eine Platin-Trophäe vermuten lässt.

Seit dieser Woche stehen sich Spieler auf PlayStation und Xbox näher als jemals zuvor. Am selben Tag wurde das vormals PlayStation exklusive Helldivers 2 auf Xbox veröffentlicht, während Spieler auf PlayStation erstmals mit Gears of War: Reloaded die Lancer in ihrer Hand spüren durften.

Und es scheint, als wären weitere Gears-Abenteuer für PlayStation-Spieler möglich.

Wer einen Blick auf die Platin-Trophäe „Nichts übrig“ von Gears of War: Reloaded auf der PlayStation 5 wirft, entdeckt einen hoffnungsvollen Text. In der Beschreibung steht: „Dein Abenteuer ist vorbei, vorerst …“

Als wenn das kein Zeichen ist, dass Microsoft noch weitere Spiele der Gears-Reihe auf die PlayStation bringen möchte, dann fressen wir unsere Lancer.