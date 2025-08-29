Gears of War: Reloaded: Platin-Trophäe deutet weitere PlayStation-Ports an

Seit dieser Woche stehen sich Spieler auf PlayStation und Xbox näher als jemals zuvor. Am selben Tag wurde das vormals PlayStation exklusive Helldivers 2 auf Xbox veröffentlicht, während Spieler auf PlayStation erstmals mit Gears of War: Reloaded die Lancer in ihrer Hand spüren durften.
Und es scheint, als wären weitere Gears-Abenteuer für PlayStation-Spieler möglich.
Wer einen Blick auf die Platin-Trophäe „Nichts übrig“ von Gears of War: Reloaded auf der PlayStation 5 wirft, entdeckt einen hoffnungsvollen Text. In der Beschreibung steht: „Dein Abenteuer ist vorbei, vorerst …“
Als wenn das kein Zeichen ist, dass Microsoft noch weitere Spiele der Gears-Reihe auf die PlayStation bringen möchte, dann fressen wir unsere Lancer.
33 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bon nicht unbedingt der Freind davon, dass so viele Games remastered werden, aber bei Gears 2 und von mir aus auch Teil 3 wäre ich sofort dabei. Sollen die Playsis ruhig in den Genuss dieser tollen Titel und dem fantastischen Hordemodus kommen.
Spiele es zur Zeit wieder und es rockt immer noch. Ein zeitloses Meisterwerk.
Ausverkauf!
Hmh bin ich gespannt.die kritiken in den sozialen Medien und Steam sind ja nicht so besonders. Ich hab aber aufjedenfall riesen Spass mit dem Spiel. Liebe einfach die Gears Serie.
Eindeutige zahlen wird man ja eh nie erfahren.
Wäre nur logisch nach dem ersten Teil. Wird sicher nicht beim einzigen bleiben. Habe ich kein Problem damit. Wenn The Coalition so abliefert wie hier mit Gears of War: Reloaded, wird es wieder ein Kracher😎😎😎
Na ja, wenn die anderen Teile auch sowas von schlecht optimiert werden, dann brauch dass keiner.
Auf dem PC läuft es technisch ja absolut katastrophal.
Wie man ein Remaster eines Remaster so versauen kann ist mir echt ein Rätsel.