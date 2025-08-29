Gears of War: Reloaded: Platin-Trophäe deutet weitere PlayStation-Ports an

33 Autor: , in News / Gears of War: Reloaded
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Spieler auf PlayStation erhalten möglicherweise weitere Spiele der Gears-Reihe, wie eine Platin-Trophäe vermuten lässt.

Seit dieser Woche stehen sich Spieler auf PlayStation und Xbox näher als jemals zuvor. Am selben Tag wurde das vormals PlayStation exklusive Helldivers 2 auf Xbox veröffentlicht, während Spieler auf PlayStation erstmals mit Gears of War: Reloaded die Lancer in ihrer Hand spüren durften.

Und es scheint, als wären weitere Gears-Abenteuer für PlayStation-Spieler möglich.

Wer einen Blick auf die Platin-Trophäe „Nichts übrig“ von Gears of War: Reloaded auf der PlayStation 5 wirft, entdeckt einen hoffnungsvollen Text. In der Beschreibung steht: „Dein Abenteuer ist vorbei, vorerst …“

Als wenn das kein Zeichen ist, dass Microsoft noch weitere Spiele der Gears-Reihe auf die PlayStation bringen möchte, dann fressen wir unsere Lancer.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gears of War: Reloaded

33 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Dr Gnifzenroe 259180 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.08.2025 - 14:33 Uhr

    Bon nicht unbedingt der Freind davon, dass so viele Games remastered werden, aber bei Gears 2 und von mir aus auch Teil 3 wäre ich sofort dabei. Sollen die Playsis ruhig in den Genuss dieser tollen Titel und dem fantastischen Hordemodus kommen.

    0
  2. DBGH miLKa 8810 XP Beginner Level 4 | 29.08.2025 - 14:36 Uhr

    Spiele es zur Zeit wieder und es rockt immer noch. Ein zeitloses Meisterwerk.

    0
  4. DanSanAliaMi 53740 XP Nachwuchsadmin 6+ | 29.08.2025 - 14:54 Uhr

    Hmh bin ich gespannt.die kritiken in den sozialen Medien und Steam sind ja nicht so besonders. Ich hab aber aufjedenfall riesen Spass mit dem Spiel. Liebe einfach die Gears Serie.

    Eindeutige zahlen wird man ja eh nie erfahren.

    0
  5. Robilein 1147950 XP Xboxdynasty Legend Silber | 29.08.2025 - 15:02 Uhr

    Wäre nur logisch nach dem ersten Teil. Wird sicher nicht beim einzigen bleiben. Habe ich kein Problem damit. Wenn The Coalition so abliefert wie hier mit Gears of War: Reloaded, wird es wieder ein Kracher😎😎😎

    0
  6. Xbox117 45880 XP Hooligan Treter | 29.08.2025 - 15:20 Uhr

    Na ja, wenn die anderen Teile auch sowas von schlecht optimiert werden, dann brauch dass keiner.
    Auf dem PC läuft es technisch ja absolut katastrophal.
    Wie man ein Remaster eines Remaster so versauen kann ist mir echt ein Rätsel.

    0

Hinterlasse eine Antwort