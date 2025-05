Gears of War: Reloaded: Remaster erscheint im August für PS5, Xbox und PC

Am 26. August 2025 erscheint Gears of War: Reloaded, ein vollständig neu entwickeltes Remaster des Xbox-Klassikers, für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel wird außerdem im Xbox Game Pass verfügbar sein und zum Preis von 39,99 US-Dollar angeboten.

Gears of War: Reloaded enthält den gesamten Inhalt der Gears of War: Ultimate Edition und ist damit die bis dato vollständigste Version des Originalspiels.

Die Spieler erhalten sofortigen Zugang zu allen herunterladbaren Inhalten nach der Veröffentlichung ohne zusätzliche Kosten – dazu gehören der Bonus-Kampagnen-Act, alle Multiplayer-Karten und -Modi sowie eine vollständige Liste klassischer Charaktere und Kosmetika, die durch den Fortschritt freigeschaltet werden können.

Für Fans klassischer Third-Person-Shooter bietet sich damit die perfekte Gelegenheit, das Gears-Erlebnis mit modernster Technik und überarbeiteter Grafik neu zu erleben.

Gears of War: Reloaded ist eine liebevoll überarbeitete Neuauflage des legendären Shooters und erscheint am 26. August 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Passend zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe im Jahr 2026 bietet das Remaster modernste Technik mit 4K-Auflösung, 120 FPS sowie plattformübergreifendem Multiplayer samt Cross-Play und Cross-Progression. Für 39,99 US-Dollar (oder im Xbox Game Pass) könnt ihr das Spiel, das eine ganze Generation geprägt hat, in seiner bislang besten Form neu erleben – und mehr Spieler als je zuvor können nun daran teilhaben.

Mit 4K, 120 FPS, Cross-Play und Cross-Progression erscheint das gefeierte Gears-Remaster am 26. August 2025 für Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Game Pass, PlayStation 5 und Steam.

Gears of War: Reloaded ist für gemeinsames Spielen konzipiert – egal, ob ihr euch im geteilten Bildschirm zusammenschließt oder online spielt. Die Kampagne unterstützt den Koop-Modus für zwei Spieler, und der Versus-Multiplayer-Modus erlaubt bis zu 8 Spieler. Dank Cross-Play auf allen Plattformen könnt ihr und eure Freunde zusammen spielen, egal wo ihr spielt – ein Microsoft-Konto ist nicht erforderlich!

Doch es kommt noch besser, denn wie die Entwickler bekannt gegeben haben, gibt es das Remaster kostenlos für Käufer der Gears of War: Ultimate Edition, die das Spiel vor dieser Ankündigung und vor dem 05. Mai 16:00 Uhr digital gekauft haben.

„Als Zeichen unserer Dankbarkeit gegenüber langjährigen Fans wird Gears of War: Reloaded ein kostenloses Upgrade für Spieler sein, die die digitale Version von Gears of War: Ultimate Edition vor der heutigen Ankündigung erworben haben. (Muss eine digitale Version von Gears of War: Ultimate Edition vor 16:00 UTC am 5. Mai 2025 erworben haben. Ein Code für Gears of War: Reloaded wird vor der Veröffentlichung des Spiels über eine Direktnachricht an berechtigte Xbox-Konten zugestellt).“