Gears of War: Reloaded: Shooter dominiert PlayStation-Vorbestellercharts

Gears of War Reloaded sorgt derzeit für Aufsehen, aber im PlayStation Store! Das Spiel führt überraschend die Vorbestellercharts auf der PlayStation 5 an. Damit gelingt einem klassischen Xbox-Franchise der Sprung an die Spitze einer Plattform, die lange Zeit als direkte Konkurrenz galt.

