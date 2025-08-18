Gears of War: Reloaded: Spiel erhält ROG Xbox Ally-Zertifizierung

Gears of War: Reloaded wird am 26. August auf den Markt kommen. Wenn das Spiel später auch für ROG Xbox Ally und das ROG Xbox Ally X erscheint, wird es für den neuen Handheld zertifiziert sein.
Mit der Zertifizierung soll gewährleistet sein, dass der Shooter in optimierter Form für das Gerät funktioniert und auf die Hardware abgestimmt ist.
Was den Release von ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X betrifft, so wurde ein offizieller Termin noch nicht verkündet. Dem letzten Leak nach soll es aber am 16. Oktober so weit sein.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin echt SEHR gespannt wie gut sich der Xbox Rog Ally verkauft
Den Release Termin wird man sicher im Zuge der Gamescom erfahren 👏.
Sollte auch selbstverständlich sein, dass ein quasi zehn Jahre altes Spiel auf einem neuen Gaming Handheld laufen wird.
Das hier ist ja auch nur ein einfaches Remaster von einem Remake, das zwar immer noch super aussieht, aber mehr ist es eben auch nicht.
Top 👍🏻