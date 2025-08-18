Gears of War: Reloaded: Spiel erhält ROG Xbox Ally-Zertifizierung

Gears of War: Reloaded wird ROG Xbox Ally-zertifiziert sein, wenn der Handheld erscheint.

Gears of War: Reloaded wird am 26. August auf den Markt kommen. Wenn das Spiel später auch für ROG Xbox Ally und das ROG Xbox Ally X erscheint, wird es für den neuen Handheld zertifiziert sein.

Mit der Zertifizierung soll gewährleistet sein, dass der Shooter in optimierter Form für das Gerät funktioniert und auf die Hardware abgestimmt ist.

Was den Release von ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X betrifft, so wurde ein offizieller Termin noch nicht verkündet. Dem letzten Leak nach soll es aber am 16. Oktober so weit sein.