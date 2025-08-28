Gears of War: Reloaded: Technische Analyse und Grafikvergleich

Image: Xbox Game Studios

Technische Gears of War: Reloaded-Analyse zeigt: 120 Hz auf allen Konsolen, selbst auf der Series S!

Digital Foundry hat in einem ausführlichen Review die Neuauflage Gears of War: Reloaded untersucht und dabei die technische Umsetzung auf PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie Xbox Series X|S miteinander verglichen.

Im Mittelpunkt steht der Fortschritt gegenüber dem Original von 2006 und der bisherigen Ultimate Edition. Die neue Fassung präsentiert sich mit einer deutlich aufgewerteten Grafik, modernisierten Effekten und einer verbesserten Performance, die das Spielerlebnis sichtbar anhebt.

Besonders hervorgehoben wird die Unterstützung von bis zu 120 Hz, die nicht nur auf High-End-Hardware, sondern auf sämtlichen Konsolen verfügbar ist, einschließlich der Xbox Series S. Damit positioniert sich Gears of War Reloaded als umfassend überarbeitete und technisch ambitionierte Ausgabe, die die Stärken des Klassikers bewahrt und zugleich auf den neuesten Stand gebracht hat.

  1. The Hills have Shice 170485 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 28.08.2025 - 11:03 Uhr

    Läuft Bombe!
    Das die PS5 Pro Version etwas höher auflöst, als die XSX finde ich ok und normal aufgrund der Leistung.
    Die XSX Version läuft dafür wiederum besser, als die Standard PS5 Version.

    Sehr, sehr gelungenes Remaster. 🙂

  2. Rotten 67205 XP Romper Domper Stomper | 28.08.2025 - 11:07 Uhr

    Bin bis jetzt och begeistert von dem remaster 🐙 läuft super und sieht top aus auf der xsx ✌🏻

  3. Robilein 1147710 XP Xboxdynasty Legend Silber | 28.08.2025 - 11:07 Uhr

    Ich hatte schon recht als ich gestern von „kranke Grafik“ sprach. Die Unterschiede sind deutlich zu erkennen. So macht man ein Remaster. Grafik und Performance sind einfach Top. Neue Spiele kacken da locker ab.

    Dazu macht dieses testosterongetränkte Meisterwerk einfach immer noch so viel Spaß. Kein Schnickschnack, nur harte Kerle mit coolen hirnlosen Sprüchen die mit kreativen Waffen ihre Gegner in Einzelteile zerlegen, coole Girls wie Samantha auf die Damon Baird scharf ist und gerne mit ihr flirtet, Gegner die Kanonenfutter sind es aber doch Platz für richtig krasse Bosse gibt. Was will das Zockerherz mehr?🤣🤣🤣

    Auch der Multiplayer macht unfassbar viel Spaß. Bin schwer begeistert muss ich sagen, auch wenn ich das Spiel auswendig kenne.

  4. buimui 434490 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 28.08.2025 - 11:10 Uhr

    Bei The Coalition muss man sich keinerlei Sorgen machen. Die zaubern schon fast mit der UE. Ein absolutes Ausnahmestudio. ❤️

  5. shadow moses 396510 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 28.08.2025 - 11:14 Uhr

    Das Spiel ist echt ein tolles Remaster mit toller Grafik geworden. Nochmal eine Steigerung zur Ultimate Edition. Es macht immer noch so viel Spaß, wie vor 20 Jahren. Das muss man erstmal schaffen.

