Gears of War: Reloaded: Technische Analyse und Grafikvergleich

Technische Gears of War: Reloaded-Analyse zeigt: 120 Hz auf allen Konsolen, selbst auf der Series S!

Digital Foundry hat in einem ausführlichen Review die Neuauflage Gears of War: Reloaded untersucht und dabei die technische Umsetzung auf PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie Xbox Series X|S miteinander verglichen.

Im Mittelpunkt steht der Fortschritt gegenüber dem Original von 2006 und der bisherigen Ultimate Edition. Die neue Fassung präsentiert sich mit einer deutlich aufgewerteten Grafik, modernisierten Effekten und einer verbesserten Performance, die das Spielerlebnis sichtbar anhebt.

Besonders hervorgehoben wird die Unterstützung von bis zu 120 Hz, die nicht nur auf High-End-Hardware, sondern auf sämtlichen Konsolen verfügbar ist, einschließlich der Xbox Series S. Damit positioniert sich Gears of War Reloaded als umfassend überarbeitete und technisch ambitionierte Ausgabe, die die Stärken des Klassikers bewahrt und zugleich auf den neuesten Stand gebracht hat.