Gears of War: Reloaded: Um diese Uhrzeit könnt ihr heute spielen

Mit Gears of War: Reloaded wird heute die Überarbeitung des Originalspiels auf Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass und erstmals auch auf PlayStation 5 veröffentlicht.
Wann genau ihr die Lancer zücken und gegen die Locust-Bedrohung kämpfen könnt, wurde jetzt verraten.
Gears of War: Reloaded wird auf allen Plattformen um 17:00 Uhr spielbar sein.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die wo vorbestellen bekommen noch vor 15 Uhr exclusive Anya Stroud and Adam Fenix character skins.
Ach ist es schon soweit? 👍😅
Dann schauen wir mal, was das vielgelobte Meisterwerk so kann. Es wird mein erster Berührungspunkt mit der Gears of War-Reihe.
Ich bin wirklich gespannt, wie viel ich schon wieder vergessen habe 🤣.
🙂 Wird wieder mega