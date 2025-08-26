Gears of War: Reloaded: Um diese Uhrzeit könnt ihr heute spielen

Um diese Uhrzeit könnt ihr heute Gears of War: Reloaded auf Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass spielen.

Mit Gears of War: Reloaded wird heute die Überarbeitung des Originalspiels auf Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass und erstmals auch auf PlayStation 5 veröffentlicht.

Wann genau ihr die Lancer zücken und gegen die Locust-Bedrohung kämpfen könnt, wurde jetzt verraten.

Gears of War: Reloaded wird auf allen Plattformen um 17:00 Uhr spielbar sein.