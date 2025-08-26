Gears of War: Reloaded: Um diese Uhrzeit könnt ihr heute spielen

18 Autor: , in News / Gears of War: Reloaded
Image: Xbox Game Studios

Um diese Uhrzeit könnt ihr heute Gears of War: Reloaded auf Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass spielen.

Mit Gears of War: Reloaded wird heute die Überarbeitung des Originalspiels auf Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass und erstmals auch auf PlayStation 5 veröffentlicht.

Wann genau ihr die Lancer zücken und gegen die Locust-Bedrohung kämpfen könnt, wurde jetzt verraten.

Gears of War: Reloaded wird auf allen Plattformen um 17:00 Uhr spielbar sein.

18 Kommentare Added

  1. Economic 81725 XP Untouchable Star 1 | 26.08.2025 - 13:29 Uhr

    Die wo vorbestellen bekommen noch vor 15 Uhr exclusive Anya Stroud and Adam Fenix character skins.

  3. Kamizu 2820 XP Beginner Level 2 | 26.08.2025 - 13:54 Uhr

    Dann schauen wir mal, was das vielgelobte Meisterwerk so kann. Es wird mein erster Berührungspunkt mit der Gears of War-Reihe.

  4. Lord Hektor 305890 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.08.2025 - 14:33 Uhr

    Ich bin wirklich gespannt, wie viel ich schon wieder vergessen habe 🤣.

Hinterlasse eine Antwort