Gears of War: Reloaded: Umfangreiches FAQ zur Mehrspieler-Beta

The Coalition und Microsoft haben eine umfangreiche FAQ für Gears of War: Reloaded veröffentlicht. Dabei werden zahlreiche Fragen beantwortet und weil wir so geile Gears-Typen sind, haben wir den ganzen FAQ-Artikel für euch übersetzt. Viel Spaß beim Lesen und am Freitag werden endlich wieder die Lancer gekreuzt!

Gears of War: Reloaded – FAQ zur Mehrspieler-Beta

Was du wissen musst

Delta Squad ist zurück – besser denn je – in Gears of War: Reloaded, das am 26. August 2025 erscheint. Hol dir jetzt schon die Chance, es vorab zu spielen – während unserer aufeinanderfolgenden Multiplayer-Beta-Wochenenden, die diesen Freitag starten. Lies weiter, um alles zu erfahren, was du wissen musst.

Auf welchen Plattformen kann ich die Beta spielen?

Xbox Series X|S

Xbox-PC / Windows-PC

Xbox Cloud Gaming

PlayStation 5

Steam

NVIDIA GeForce Now

Gibt es Plattformbeschränkungen?

Nein. Der Zugang zur Gears of War: Reloaded-Multiplayer-Beta ist nicht auf bestimmte Plattformen beschränkt. Du kannst die Beta auf allen Plattformen spielen, auf denen das vollständige Spiel erscheinen wird – einschließlich Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über Steam (inklusive SteamOS und Steam Deck).

Wann laufen die Beta-Wochenenden?

Wochenende 1 : Freitag, 13. Juni um 19:00 Uhr UTC (12:00 Uhr PST) bis Sonntag, 15. Juni um 19:00 Uhr UTC

: Freitag, 13. Juni um 19:00 Uhr UTC (12:00 Uhr PST) bis Sonntag, 15. Juni um 19:00 Uhr UTC Wochenende 2: Freitag, 20. Juni um 19:00 Uhr UTC bis Sonntag, 22. Juni um 19:00 Uhr UTC

Wie erhalte ich Zugriff auf die Beta?

Der Zugriff auf die Multiplayer-Beta ist automatisch und kann ab sofort auf allen Plattformen vorinstalliert werden. Es müssen keine Codes eingegeben werden. Es gibt auch keinen Frühzugang.

Du kannst die Beta über eine der folgenden drei Optionen erhalten:

Digitale Vorbestellung von Gears of War: Reloaded für Xbox Series X|S, Xbox-PC, Steam oder PlayStation 5

Aktives Game Pass Ultimate- oder PC Game Pass-Abo

Besitz einer digitalen Kopie von Gears of War: Ultimate Edition (siehe Hinweis unten)

* Du musst die Gears of War: Ultimate Edition (nur digital) vor dem 5. Mai 2025 um 16:00 Uhr UTC gekauft haben.

Was ist an den Wochenenden spielbar?

Wochenende 1 : Team-Deathmatch im sozialen Mehrspielermodus auf den Karten Gridlock , Raven Down und Gold Rush

: Team-Deathmatch im sozialen Mehrspielermodus auf den Karten , und Wochenende 2: Alles aus Wochenende 1 plus die Karten Courtyard und War Machine für Team-Deathmatch und den kompetitiven Modus King of the Hill auf Canals

Was wird in der Beta getestet?

Ziel der Beta-Wochenenden ist es, Multiplayer-Systeme, Cross-Play und Spielstabilität zu testen. Bei Problemen mit dem Zugriff, beim Starten der Beta, beim Verbinden von Matches oder bei Abstürzen: Besuche http://support.gearsofwar.com und reiche eine Support-Anfrage über Xbox-, Steam- oder PlayStation 5-Support ein. Hinweis: Bitte keine Tickets zu Balancing oder Bugs aus der Originalversion oder der Ultimate Edition einreichen – der Fokus liegt auf kritischen Fehlern.

Erhält man etwas für die Teilnahme?

Ja!

Wer Gears of War: Reloaded vorbestellt (digital oder physisch) oder Game Pass Ultimate bzw. Game Pass PC nutzt, erhält zwei Charakter-Skins für den Multiplayer:

Adam Fenix : Vater von Marcus Fenix, legendärer Militärwissenschaftler und Erfinder des Hammer of Dawn. Jetzt bereit zum Einsatz gegen die Locust.

: Vater von Marcus Fenix, legendärer Militärwissenschaftler und Erfinder des Hammer of Dawn. Jetzt bereit zum Einsatz gegen die Locust. Anya Stroud: Die Stimme von Delta Squad – vom Schreibtisch beim COG bis zu den Schlachtfeldern in Ephyra.

Diese Skins werden automatisch freigeschaltet und sind ab dem offiziellen Spielstart am 26. August 2025 verfügbar.

Ist plattformübergreifendes Spielen möglich?

Ja. Du kannst Freunde entweder über die Plattform-Menüs oder über das Ingame-Menü einladen. Einladungen plattformübergreifend funktionieren nur, wenn dein Microsoft-Konto verknüpft ist.

Kann ich Cross-Play deaktivieren?

Ja. In den Spieleinstellungen kannst du Cross-Play aktivieren oder deaktivieren.

Wie verknüpfe ich mein Microsoft-Konto?

Beim Anmelden oder im Hauptmenü von PlayStation 5 und Steam gibt es unten die Option zur Verknüpfung. Folge dem QR-Code, um den Vorgang abzuschließen.

Muss ich mein Microsoft-Konto verknüpfen?

Nur wenn du:

Freunde auf anderen Plattformen einladen möchtest

Cross-Progression nutzen willst

Wie melde ich Spieler?

Wähle im Spiel das Profil des Spielers aus und nutze die Option „Melden“ im Menü oder gehe auf http://support.gearsofwar.com für spezifische Plattform-Unterstützung.

Wie melde ich Fehler oder Probleme?

Nutze dafür bitte http://support.gearsofwar.com oder den Gears of War: Reloaded-Bereich auf dem offiziellen Gears of War-Discord.

Was sind die empfohlenen Mindestanforderungen für den PC?

Betriebssystem : Windows 10 – 19H2

: Windows 10 – 19H2 RAM : 8 GB

: 8 GB Prozessor : AMD Ryzen 3 (Vier-Kern) oder Intel i5 Skylake

: AMD Ryzen 3 (Vier-Kern) oder Intel i5 Skylake Grafikkarte : AMD Radeon RX 480 / RX 5300 oder NVIDIA GTX 1650 / 1050 Ti oder Intel Arc™ A380

: AMD Radeon RX 480 / RX 5300 oder NVIDIA GTX 1650 / 1050 Ti oder Intel Arc™ A380 Videospeicher : 3 GB

: 3 GB DirectX : Version 12

: Version 12 Speicherplatz: 70 GB

Unterstützen Xbox und PlayStation 5 Maus & Tastatur?

Die Steuerung erfolgt ausschließlich per Controller. Eine Tastatur kann jedoch für den Text-Chat im Multiplayer verwendet werden.

Ich besitze die digitale Gears of War: Ultimate Edition, habe aber noch keinen Code für Reloaded erhalten. Was tun?

Codes für Gears of War: Reloaded werden ab dem 11. Juni 2025 über das Xbox Message Center versendet. Falls du bis Freitag, 13. Juni keinen Code erhalten hast, wende dich an den Xbox-Support. Sobald du deinen Code unter http://xbox.com/redeemcode eingelöst hast, sollte die Beta automatisch zum Download bereitstehen.

Ich habe die digitale Ultimate Edition auf Windows-PC, finde aber die Beta nicht. Hilfe!

Wenn du auf Windows-PC Probleme hast, versuche diesen direkten Link.

Gears of War: Reloaded Remaster Features

4K-Auflösung

60 FPS in der Kampagne

120 FPS im Mehrspielermodus

Hoher Dynamikbereich (HDR)

Dolby Vision und 7.1.4 Dolby Atmos

7.1.4 3D-Raumklang

Variable Bildwiederholrate (VRR)

4K-Assets und neu gemasterte Texturen

Verbesserte visuelle Post-Processing-Effekte

Verbesserte Schatten und Reflektionen

Superauflösung mit verbessertem Anti-Aliasing

Keine Ladebildschirme während der Kampagne

Mit 4K, 120 FPS, Cross-Play und Cross-Progression erscheint das gefeierte Gears-Remaster am 26. August 2025 für Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Game Pass, PlayStation 5 und Steam.

Noch Fragen? Postet sie gerne in die Kommentare!

Gears of War: Reloaded erscheint am 26. August 2025 für 44,99 Euro auf Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5, Steam – und ist ab dem ersten Tag mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass mit Xbox Play Anywhere verfügbar.