Gears of War: Reloaded: Vorbesteller und Xbox Game Pass-Boni enthüllt

Gears of War: Reloaded hat auch für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten und Vorbesteller einige Boni zu bieten.

The Coalition und Microsoft schenken allen Gears of War: Reloaded-Vorbestellern und Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten die beiden „Adam Fenix“- und „Anya Stroud“-Skins.

Alle, die Gears of War: Reloaded digital oder physisch vorbestellen, sowie Game Pass Ultimate- und PC Game Pass-Mitglieder, erhalten zwei exklusive Multiplayer-Charakter-Skins:

Adam Fenix, der Vater von Marcus Fenix und Anya Stroud, die führende Stimme des Delta Squads.

Gears of War: Reloaded erscheint am 26. August 2025 für 39,99 Euro auf Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5, Steam – und ist ab dem ersten Tag mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass mit Xbox Play Anywhere verfügbar.