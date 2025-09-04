Gears of War: Reloaded: VRR-Support für Xbox nach Update

Gears of War: Reloaded hat ein Update erhalten, mit dem VRR-Support für Xbox Series X|S möglich ist.

Ein kleines Update für Gears of War: Reloaded ging kürzlich online. The Coalition nahm darin Anpassungen bei der Gnasher vor. Dort wurde die Leistung im mittleren Bereich um 15 % gesenkt sowie die Streuung der Kugeln beim Zielen.

Neben Fehlerkorrekturen, in denen auch Abstürze behoben wurden, werden 21:9-Monitore nun im Benchmark-Modus unterstützt.

Im Kampagnenmodus wird auf Xbox Series X|S jetzt auch eine variable Bildwiederholfrequenz (VRR) unterstützt.

Patch Notes

Anpassung der Gnasher-Waffe: Aufgrund des Feedbacks der Community haben wir die Gnasher angepasst: Reduzierte Leistung im mittleren Bereich: Schadensmodifikationen: Schaden im mittleren Bereich um 15 % reduziert – hat keinen Einfluss auf den Schaden im Nahbereich. Geringere Streuung der Kugeln beim Zielen: Die Streuung der Schrotflintenkugeln beim Zielen ist jetzt im Vergleich zur Startversion geringer, aber immer noch größer als in der Beta-Version.

Verbesserungen hinsichtlich Abstürze und Stabilität: Mehrere seltene Abstürze und Fehler wurden auf allen Plattformen behoben, sodass das Spielerlebnis nun flüssiger ist.

Leistung und Grafik: Ultrabreite 21:9-Monitore werden im Benchmark-Modus unterstützt. Unterstützung für variable Bildwiederholfrequenz (VRR) auf Xbox Series X|S im Kampagnenmodus

