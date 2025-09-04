Gears of War: Reloaded: VRR-Support für Xbox nach Update

11 Autor: , in News / Gears of War: Reloaded
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Gears of War: Reloaded hat ein Update erhalten, mit dem VRR-Support für Xbox Series X|S möglich ist.

Ein kleines Update für Gears of War: Reloaded ging kürzlich online. The Coalition nahm darin Anpassungen bei der Gnasher vor. Dort wurde die Leistung im mittleren Bereich um 15 % gesenkt sowie die Streuung der Kugeln beim Zielen.

Neben Fehlerkorrekturen, in denen auch Abstürze behoben wurden, werden 21:9-Monitore nun im Benchmark-Modus unterstützt.

Im Kampagnenmodus wird auf Xbox Series X|S jetzt auch eine variable Bildwiederholfrequenz (VRR) unterstützt.

Patch Notes

  • Anpassung der Gnasher-Waffe:
    • Aufgrund des Feedbacks der Community haben wir die Gnasher angepasst:
    • Reduzierte Leistung im mittleren Bereich: Schadensmodifikationen: Schaden im mittleren Bereich um 15 % reduziert – hat keinen Einfluss auf den Schaden im Nahbereich.
    • Geringere Streuung der Kugeln beim Zielen: Die Streuung der Schrotflintenkugeln beim Zielen ist jetzt im Vergleich zur Startversion geringer, aber immer noch größer als in der Beta-Version.
  • Verbesserungen hinsichtlich Abstürze und Stabilität:
    • Mehrere seltene Abstürze und Fehler wurden auf allen Plattformen behoben, sodass das Spielerlebnis nun flüssiger ist.
  • Leistung und Grafik:
    • Ultrabreite 21:9-Monitore werden im Benchmark-Modus unterstützt. Unterstützung für variable Bildwiederholfrequenz (VRR) auf Xbox Series X|S im Kampagnenmodus

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gears of War: Reloaded

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. The Hills have Shice 171065 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 04.09.2025 - 15:34 Uhr

    Spielte sich bei 120 Frames auch vorher schon butterweich. Jetzt mit VRR kann ich mir kaum vorstellen, dass es noch besser geworden ist, da es sich einfach schon perfekt angefühlt hat. 🙂

    0
  2. shadow moses 398050 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.09.2025 - 15:38 Uhr

    Ich habe die Kampagne 2x durchgespielt. Solo auf Hardcore und im Coop auf Wahnsinnig. Es lief alles perfekt. War schon super optimiert.👌

    0
    • Ash2X 292880 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.09.2025 - 15:42 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      … Bis auf die strunzdumme Freund-KI die selbst auf Leicht Probleme bereitet 😅
      Ich hoffe sie wird irgendwann mal bedacht.
      Rein technisch hatte ich bisher aber auch keine Probleme mit der Bildrate.

      0
      • shadow moses 398050 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.09.2025 - 16:06 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        Wird vermutlich die gleiche wie vor 20 Jahren sein.😅 Wobei mir vorgekommen ist, dass es auf Wahnsinnig besser war als auf Hardcore.

        0
        • Ash2X 292880 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.09.2025 - 16:09 Uhr
          Antwort auf shadow moses

          Nee, deutlich dümmer. Phasenweise ist Dom verschwunden oder irgendwo vorne down.
          …Und ich bin erst in Kapitel 3 😄

          0
          • shadow moses 398050 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.09.2025 - 16:15 Uhr
            Antwort auf Ash2X

            Bei mir war’s nicht so schlimm. Im ersten Akt waren sie teils zu offensiv und sind dann schnell down gegangen. Ansonsten hat es schon gepasst. In meiner Erinnerung war das aber damals auch ähnlich.😅

            0
          • Katanameister 190900 XP Grub Killer Man | 04.09.2025 - 16:39 Uhr
            Antwort auf Ash2X

            Habe dasselbe auf Hardcore erlebt, bin mehrmals deswegen ausgerastet, wie kann man sowas nicht beheben mit der KI 👎 ?

            0
  3. Economic 82365 XP Untouchable Star 1 | 04.09.2025 - 15:54 Uhr

    Ich lasse es mal noch auf der m2 SSD.
    Einfach mal geil weider was von TC zu hören und ein Patch zu ziehen… ;))))

    Mal schauen wies sich weiterentwickelt.

    0
  4. Defacto 7580 XP Beginner Level 4 | 04.09.2025 - 15:57 Uhr

    War nicht zu spüren bei den 120 FPS, bleibt leider weiterhin n liebloses Remaster.

    0
  6. Robilein 1150150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 04.09.2025 - 16:13 Uhr

    Sehr gutes Update obwohl es schon sehr gut läuft wie ich finde. Die Gnasher Updates lesen sich erstmal gut, werde jetzt ein paar Runden spielen und es testen🙂

    0

Hinterlasse eine Antwort