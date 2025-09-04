Gears of War: Reloaded: VRR-Support für Xbox nach Update

Ein kleines Update für Gears of War: Reloaded ging kürzlich online. The Coalition nahm darin Anpassungen bei der Gnasher vor. Dort wurde die Leistung im mittleren Bereich um 15 % gesenkt sowie die Streuung der Kugeln beim Zielen.
Neben Fehlerkorrekturen, in denen auch Abstürze behoben wurden, werden 21:9-Monitore nun im Benchmark-Modus unterstützt.
Im Kampagnenmodus wird auf Xbox Series X|S jetzt auch eine variable Bildwiederholfrequenz (VRR) unterstützt.
Patch Notes
- Anpassung der Gnasher-Waffe:
- Aufgrund des Feedbacks der Community haben wir die Gnasher angepasst:
- Reduzierte Leistung im mittleren Bereich: Schadensmodifikationen: Schaden im mittleren Bereich um 15 % reduziert – hat keinen Einfluss auf den Schaden im Nahbereich.
- Geringere Streuung der Kugeln beim Zielen: Die Streuung der Schrotflintenkugeln beim Zielen ist jetzt im Vergleich zur Startversion geringer, aber immer noch größer als in der Beta-Version.
- Verbesserungen hinsichtlich Abstürze und Stabilität:
- Mehrere seltene Abstürze und Fehler wurden auf allen Plattformen behoben, sodass das Spielerlebnis nun flüssiger ist.
- Leistung und Grafik:
- Ultrabreite 21:9-Monitore werden im Benchmark-Modus unterstützt. Unterstützung für variable Bildwiederholfrequenz (VRR) auf Xbox Series X|S im Kampagnenmodus
Spielte sich bei 120 Frames auch vorher schon butterweich. Jetzt mit VRR kann ich mir kaum vorstellen, dass es noch besser geworden ist, da es sich einfach schon perfekt angefühlt hat. 🙂
Ich habe die Kampagne 2x durchgespielt. Solo auf Hardcore und im Coop auf Wahnsinnig. Es lief alles perfekt. War schon super optimiert.👌
… Bis auf die strunzdumme Freund-KI die selbst auf Leicht Probleme bereitet 😅
Ich hoffe sie wird irgendwann mal bedacht.
Rein technisch hatte ich bisher aber auch keine Probleme mit der Bildrate.
Wird vermutlich die gleiche wie vor 20 Jahren sein.😅 Wobei mir vorgekommen ist, dass es auf Wahnsinnig besser war als auf Hardcore.
Nee, deutlich dümmer. Phasenweise ist Dom verschwunden oder irgendwo vorne down.
…Und ich bin erst in Kapitel 3 😄
Bei mir war’s nicht so schlimm. Im ersten Akt waren sie teils zu offensiv und sind dann schnell down gegangen. Ansonsten hat es schon gepasst. In meiner Erinnerung war das aber damals auch ähnlich.😅
Habe dasselbe auf Hardcore erlebt, bin mehrmals deswegen ausgerastet, wie kann man sowas nicht beheben mit der KI 👎 ?
Ich lasse es mal noch auf der m2 SSD.
Einfach mal geil weider was von TC zu hören und ein Patch zu ziehen… ;))))
Mal schauen wies sich weiterentwickelt.
War nicht zu spüren bei den 120 FPS, bleibt leider weiterhin n liebloses Remaster.
Mal schauen ob ich beim nächsten mal einen Unterschied merke 🤔.
Sehr gutes Update obwohl es schon sehr gut läuft wie ich finde. Die Gnasher Updates lesen sich erstmal gut, werde jetzt ein paar Runden spielen und es testen🙂