Gears of War: Ultimate Edition: Dank Gears of War: E-Day über 320 % mehr Xbox-Spieler

Die Zahl der Xbox-Spieler in Gears of War: Ultimate Edition stieg nach der Ankündigung von Gears of War: E-Day sprunghaft um 323 Prozent an.

Nachdem Microsoft und The Coalition vor wenigen Tagen Gears of War: E-Day ankündigten, gingen die Aufrufzahlen in der Gears of War: Ultimate Edition durch die Decke.

True Achievements erfasste anhand von 2,4 Millionen Xbox-Konten, dass die Zahl der Xbox-Spieler in Gears of War: Ultimate Edition nach der Ankündigung von Gears of War: E-Day in der Spitze um starke 323 Prozent anstieg. Auch Gears 5 legte gehörig zu und belegte in den Charts plötzlich Platz 34. Gears of War 4 wurde von 64 Prozent (gegenüber 66 Prozent bei Gears 5) mehr Xbox-Spielern aufgerufen.

Selbst Gears of War 2 und Gears of War 3 legten nochmals zu. Beide kämpften sich in die Top 200 zurück. Nur das Original wurde in der Auswertung nicht berücksichtigt.