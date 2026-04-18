Gears of War: Cliff Bleszinski enthüllt neue Details zur Entwicklung des Originals

Gears of War gehört laut Entwickler Cliff Bleszinski zu den prägendsten Titeln der Xbox-360-Ära und spielte eine zentrale Rolle beim Erfolg der Konsole. In einem Rückblick auf 25 Jahre Xbox spricht der ehemalige Creative Director über die Entwicklung, technische Herausforderungen und zentrale Designentscheidungen des Spiels.

Während der frühen Entwicklungsphase von Gears of War stand der Online-Multiplayer zeitweise sogar kurz davor, vollständig aus dem Spiel entfernt zu werden. Erst im weiteren Verlauf wurde das System wieder stärker in den Fokus gerückt, nachdem klar wurde, wie wichtig Online-Funktionen für die Zukunft des Spielmarkts werden würden.

Cliff Bleszinski beschreibt zudem, wie das Team intensiv um eine Online-Struktur kämpfte. Unter anderem wurde ein Prototyp entwickelt, der sich an Spielen wie Counter-Strike orientierte und risk-reward-basierte Mechaniken mit klarer Frontlinie kombinierte. Auch John Romero wird in diesem Kontext mit dem bekannten Satz „Design ist Gesetz“ zitiert.

Im Nachhinein bedauert Cliffy, das Deckungssystem und die Exekutionen übermäßig durchdacht zu haben, da Spieler sie ignorierten und immer den schnellsten, effizientesten Weg zum Töten wählten (abprallen von der Wand und Schrotflinte auf Leute).

Cliffy schlug eine Funktion vor, bei der die 2-3-Sekunden-Exekutionen Waffen/Munition als hochrisiko-belohnungsreiches „Piñata“-System droppen sollten. Aber diese Idee wurde von den Produzenten abgeschmettert.

Auch die Entwicklung des Online-Designs selbst wird kritisch reflektiert. Laut Bleszinski habe die Branche damals noch stark unter dem Einfluss von Verleihmodellen und schnellen Spiele-Rückgaben gestanden, was den Fokus zunehmend auf Online-Spielmodi verschoben habe.

Das ganze Video gibt es hier: