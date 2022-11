Gears of War: Cliff: Epic wusste nicht, was man mit der Franchise machen sollte

Autor:, in / Gears of War

Cliff Bleszinski sagte im Rückblick auf den Verkauf der Gears of War Franchise an Xbox: „Epic wusste nicht wirklich, was es mit dem Franchise machen sollte.“

Im Interview mit IGN erhielt Cliff Bleszinski die Gelegenheit, seine Gedanken über den Verkauf des Gears of War Franchise zu teilen. 2014, zwei Jahre, nachdem er Epic Games verlassen hatte, wurde das Franchise an Microsoft verkauft.

„Sie hatten schon eine ganze Weile kein Spiel mehr herausgebracht. Die Engine lief ziemlich gut, aber sie [EPIC GAMES] waren am Wachsen und brauchten wahrscheinlich Einnahmen, obwohl sie wirklich nicht wussten, was sie mit der Zukunft des Franchise machen sollten“, gab Bleszinski über den Hersteller der Unreal-Engine bekannt. Cliff selbst wurde nur von Phil Spencer nach dem Verkauf angerufen, dazu berichtet er: „So sehr ich Tim und Mark auch mochte, und wir stehen noch immer in Kontakt, aber als die IP an Microsoft verkauft wurde, war der einzige Anruf, den ich bekam, von Phil Spencer. Ja, richtig? Und das ist Phil. Phil, wie man so schön sagt: Ein Gentleman und Gelehrter.“

Nach dem Verkauf wurde die Entwicklung der Spiele an The Coalition übergeben. Das Xbox Games Studio in Kanada entwickelte Gears of War 4 und Gears 5. Epic Games hingegen schlug einen neuen Weg ein, vor allem mit dem weltweiten Hit Fortnite. Die Entwicklung der Next-Gen Engine Unreal Engine 5 gehört ebenfalls zum Portfolio, und wird auch von The Coalition für das nächste Spiel verwendet.

Zu den neueren Gears-Spielen äußerte Bleszinski, er habe das Gefühl, diese haben nicht das gleiche „Herz“ wie die ursprüngliche Triologie. Weiterhin habe sich The Coalition in seinen Augen in eine erzählerische Ecke manövriert, indem der Spieler in einem der letzten Spiele vor die Wahl gestellt wurde.

Wer mehr über „CliffyB“ erfahren möchte: Cliff Bleszinski hat über seinen Werdegang in der Spieleindustrie ein Buch mit dem Titel „Control Freak: My Epic Adventure Making Video Games“ (Amazon) geschrieben.