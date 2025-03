Gears of War: Collection enthält Koop, aber kein PvP – Gerücht

Autor:, in / Gears of War

Angeblich unterstützt die Gears of War Collection Koop-Spiel, aber kein PvP.

Offiziell steht eine Ankündigung zur Gears of War Collection noch aus, daher gibt es derzeit nur Gerüchte zur Spielesammlung.

Die Gears of War Collection soll das Spielen im Koop unterstützen, einen PvP-Multiplayer soll es aber nicht geben.

Dem Gerücht war eine Listung im Backend des PlayStation Stores vorausgegangen. Dort soll die Collection nur für 1 Spieler gelistet sein.

Jez Corden von Windows Central schaltete sich in das Gerücht ein und gab an, er habe gehört, es gäbe keinen Multiplayer. In einem anderen Post sagte er schließlich, er habe ebenfalls gehört, dass es zwar einen Koop geben wird, aber keinen PvP.

