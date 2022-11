Gears of War: Franchise erreicht über 40 Millionen verkaufte Einheiten

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass sich Microsoft und The Coalition, mit Netflix zusammengetan haben, um einen Live-Action-Film und eine animierte Gears of War-Serie für Erwachsene zu produzieren.

Wie jetzt Netflix bekannt gegeben hat, konnte sich die Gears of War-Franchise weltweit über 40 Millionen Mal verkaufen.

„Mit über 40 Millionen verkauften Exemplaren ist Gears of War eine der umfangreichsten und am meisten gefeierten Sagas der Spielegeschichte. Eine gespaltene Gesellschaft, die am Rande des Zusammenbruchs steht, steht vor der totalen Auslöschung durch die Locust, eine monströse Bedrohung von unten. Delta Squad, eine bunt zusammengewürfelte Truppe unter der Führung des in Ungnade gefallenen Sergeants Marcus Fenix, hat nun die Aufgabe, das letzte Gefecht der Menschheit anzuführen. Die Serie wurde von der Kritik als Neudefinition des taktischen Third-Person- und Kooperativ-Shooter-Genres gefeiert und hat eine der leidenschaftlichsten Fangemeinden der Spielebranche.“