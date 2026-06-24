Gears of War: Grafik-Evolution von Teil 1 bis 5 zeigt Gridlock im Wandel (2006–2019)

Die Gears of War-Reihe gehört seit Jahren zu den grafisch eindrucksvollsten Shooter-Franchises auf dem Planeten.

Ein neues Video zeigt nun die visuelle Entwicklung der Serie anhand der Karte Gridlock – vom ersten Teil aus dem Jahr 2006 bis hin zu Gears 5 aus dem Jahr 2019.

Im direkten Vergleich wird deutlich, wie stark sich Technik, Beleuchtung, Texturen und Detailgrad über die Jahre weiterentwickelt haben. Während der erste Teil noch stark von der Hardware der Xbox 360 geprägt war, zeigen spätere Ableger deutlich realistischere Materialien, dynamische Lichteffekte und eine deutlich dichtere Umgebungsgestaltung.

Besonders auffällig ist dabei der Wandel in der Atmosphäre der bekannten Map Gridlock. Während die frühen Versionen noch eher kontrastarm und technisch begrenzt wirken, setzen spätere Teile verstärkt auf physikalisch basiertes Rendering, realistischere Schatten und deutlich mehr visuelle Tiefe.

Die Evolution zeigt nicht nur den technischen Fortschritt der Unreal Engine, sondern auch die Weiterentwicklung des gesamten Art Designs innerhalb der Serie. Mit jedem neuen Teil wurde die Welt von Gears of War detaillierter, filmischer und atmosphärisch dichter inszeniert.

Das Video macht damit eindrucksvoll sichtbar, wie sich eine der ikonischsten Xbox-Franchises über mehr als ein Jahrzehnt hinweg verändert hat – ohne dabei ihren charakteristischen Stil zu verlieren.