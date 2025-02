Gears of War: Peter Jason im Alter von 80 Jahren verstorben

Autor:, in / Gears of War

Der US-amerikanische Schauspieler Peter Jason ist am 20. Februar 2025 im Alter von 80 Jahren verstorben. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Er war bekannt für seine Rollen in der Serie Deadwood und seine Zusammenarbeit mit Regisseur John Carpenter. Jason wirkte in über 270 Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter Filme wie Die Fürsten der Dunkelheit, Sie leben! und Arachnophobia. Seine Karriere erstreckte sich über fast sechs Jahrzehnte, in denen er häufig Militär- und Autoritätsfiguren verkörperte. Peter Jason leihte auch dem Videospielcharakter „Dizzy“ aus Gears of War seine Stimme.

"Got your back like a buttcrack." A legend. Peter Jason, the voice of Dizzy, has moved on. Rest easy, brother. pic.twitter.com/Whuk7YNv0B — Gears of War (@GearsofWar) February 21, 2025