Gelly Break Deluxe: Chaotisches Couch-Koop erscheint für Xbox

Achtung, die Gellies kommen! Am 12. August 2021 erscheint der putzige Couch-Koop-Platformer Gelly Break Deluxe für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zum Preis von 19,99 EUR in den digitalen Stores.

Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle der beiden Gellies Gel und Lee und müssen die bunte Comic-Welt vor dem gemeinen Evil Blob retten. Doch nur mit vereinten Kräften können die Spieler in Gelly Break Deluxe erfolgreich sein. Als Team meistern sie anspruchsvolle Sprungpassagen, bekämpfen die Schergen des Evil Blob und besiegen mächtige Bossgegner. Das Chaos ist also vorprogrammiert!

