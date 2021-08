Gelly Break Deluxe: Couch-Koop-Spaß ab sofort für Xbox erhältlich

Autor:, in / Gelly Break Deluxe

Bunter Couch-Koop-Spaß mit Gelly Break Deluxe ab sofort auf Nintendo Switch, PS4, Xbox One und Steam.

Putzige Gellies, bunte Welten und stundenlanger Koop-Spaß: das verspricht der einzigartig einsteigerfreundliche Koop-Platformer Gelly Break Deluxe. Die Abenteuer von Gel und Lee sind ab sofort auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch für 19,99 EUR und Steam für PC zum Preis von 16,79 EUR digital erhältlich.

Im Team bezwingen Spieler Sprungpassagen, bekämpfen Bösewichte und legen sich mit Oberbösewicht Evil Blob an, um die entführten Gellies zu retten. Mit der Veröffentlichung erfüllt sich das Berliner Indie-Entwicklerstudio ByteRockers‘ Games einen echten Herzenswunsch: Gelly Break Deluxe erscheint in Eigenregie für alle Konsolen und PC mit neuer Grafik, Levels und Features. Alle Käufer der ursprünglichen Switch-Version können zudem kostenlos auf Gelly Break Deluxe upgraden.

Einen Eindruck in die bunte Welt von Gelly Break Deluxe bietet der Gameplay-Trailer:

In 16 unterschiedlichen Levels geht es quer durch den Dschungel, ein geheimnisvolles Labor, hoch über die Wolken und tief in einen Vulkan. Überall können verschiedene neue Wege und Herausforderungen entdeckt werden – klare Kommunikation, Konzentration und ein gutes Timing sind jedoch immer essenziell, denn nur gemeinsam können die Sprungpassagen gemeistert und alle Gellies gerettet werden. Ein besonderes Highlight sind die abwechslungsreichen Bosskämpfe am Ende jedes Levels, bei denen sich die Spieler eine gemeinsame Strategie überlegen müssen, um zu siegen.

Trotz der auch für erfahrene Spieler durchaus herausfordernden Passagen achtete ByteRockers‘ Games besonders auf Anfängerfreundlichkeit: Gelly Break Deluxe ist auch für unerfahrene Spieler sehr schnell erlernbar. PC-User können zudem die Remote Play Funktion via Steam nutzen und einen Freund zum Spielen einladen, auch wenn dieser das Spiel nicht selbst besitzt.

Key Features: