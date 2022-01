Gem Wizards Tactics: Spieler führen Armee im rundenbasierten Taktikspiel an

Autor:, in / Gem Wizards Tactics

Im rundenbasierten Taktikspiel Gem Wizards Tactics führen Spieler eine Armee auf Zufallskarten an.

RedDeer.games kündigte heute das Spiel Gem Wizards Tactics für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch an.

Im Spiel des Entwicklers Keith Burgon Games führen Spieler eine Fantasy-Armee in einem rundenbasierten Krieg mit zufällig generierten Karten und komplexen Kampfmechanismen an. Diese können kombiniert werden, um den Feind in einem Krieg um mächtige Omni-Gems zu bekämpfen.

Führt den Kampf an

Gem Wizards Tactics kombiniert die bekannte taktische Spielformel mit verschiedenen Kampfmechanismen und zufällig generierten Karten, was für stundenlangen Einzelspielerspaß sorgt! Ihr nehmt an einem Krieg teil, bei dem es nicht nur darum geht, den Feind zu zerschlagen – jede Schlacht ist ein komplexes Rätsel, das es zu lösen gilt.

Unternehmen aus der Hölle

Etwas Dämonisches erhebt sich aus der Tiefe. Es ist böse, und sie tragen Anzüge – es sind Geschäftsdämonen. Sie wollen mit ihren Konzernhänden alles erobern, was sie können! Folgt dem Abenteuer eines jungen Praktikanten auf einer epischen Suche nach der Wahrheit über Omni-Gem!.

Ein Kriegsspiel wie kein anderes

Mit fünf Nationen und Dutzenden von einzigartigen Einheiten – jede mit speziellen Fähigkeiten – wird Gem Wizards Tactics euch mit der Vielfalt der im Kampf verfügbaren Methoden überraschen.

Schubst eure Gegner vom Rand des Spielbretts auf den Fluss, den ihr gerade eingefroren habt, blockiert ihren Weg mit Flammen, um sie aufzureihen und mit einem durchdringenden Angriff zu erledigen oder kombiniert sie, um den Gegner zu dominieren – es liegt an euch, wie kreativ ihr eure Armee führt!

Features

Zufällig generierte Karten, die für endlosen Spielspaß sorgen

Mehrere Kampfmechaniken, die eine Vielzahl von Taktikkombinationen ermöglichen!

Fünf verschiedene Nationen mit Dutzenden von Einheiten mit einzigartigen Fähigkeiten – kombiniert sie, um die Hölle zu entfesseln!

Viele Spielmodi, darunter Story-Modus, Kampagne und benutzerdefinierte Spiele

Karteneditor, mit dem ihr eure eigenen Kriegsszenarien erstellen könnt

Farbenfrohe Pixelgrafiken und ein fesselnder Soundtrack!