gen ATLAS: Neues Spiel von Fumito Ueda erscheint erstmals für Xbox

Mit gen ATLAS erscheint erstmals ein neues Spiel von Fumito Ueda auch für Xbox-Spieler. Der Schöpfer von ICO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian arbeitet an einem Singleplayer-Open-World-Action-Adventure.

Die Handlung beginnt auf einem verlassenen Planeten, auf dem die Spielfigur ohne Wissen über die eigenen Umstände erwacht. Vor ihr erstreckt sich eine riesige und scheinbar menschenleere Welt.

Gewaltige Bauwerke ragen über endlose Ebenen hinaus, verlassene Anlagen prägen die Umgebung und ein sich ständig wandelndes Meer bildet einen weiteren Teil der mysteriösen Landschaft. Über den gesamten Planeten verteilt finden sich Überreste eines einst gewaltigen Vorhabens, dessen Geheimnisse offenbar im Mittelpunkt der Erkundung stehen werden.

Weitere Details zu Geschichte, Gameplay oder einem möglichen Veröffentlichungstermin wurden bislang nicht bekannt gegeben.