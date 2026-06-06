gen ATLAS: Neues Spiel von Fumito Ueda erscheint erstmals für Xbox

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gen ATLAS: Neues Action-Adventure von Fumito Ueda kommt erstmals auf Xbox.

Mit gen ATLAS erscheint erstmals ein neues Spiel von Fumito Ueda auch für Xbox-Spieler. Der Schöpfer von ICO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian arbeitet an einem Singleplayer-Open-World-Action-Adventure.

Die Handlung beginnt auf einem verlassenen Planeten, auf dem die Spielfigur ohne Wissen über die eigenen Umstände erwacht. Vor ihr erstreckt sich eine riesige und scheinbar menschenleere Welt.

Gewaltige Bauwerke ragen über endlose Ebenen hinaus, verlassene Anlagen prägen die Umgebung und ein sich ständig wandelndes Meer bildet einen weiteren Teil der mysteriösen Landschaft. Über den gesamten Planeten verteilt finden sich Überreste eines einst gewaltigen Vorhabens, dessen Geheimnisse offenbar im Mittelpunkt der Erkundung stehen werden.

Weitere Details zu Geschichte, Gameplay oder einem möglichen Veröffentlichungstermin wurden bislang nicht bekannt gegeben.

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16 Kommentare Added

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  1. HaloGott 17245 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 06.06.2026 - 08:27 Uhr

    Da müssen erstmal paar mehr Infos und Gameplay her.

    Sieht so gut aus,aber auch irgendwie Star und leer.

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  2. xXCickXx 134245 XP Elite-at-Arms Silber | 06.06.2026 - 08:58 Uhr

    Schonmal vielversprechend, für meinen Geschmack zumindest.
    Wirde gerne ICO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian auf Xbox sehen

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  3. kleineAmeise 171680 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 06.06.2026 - 09:03 Uhr

    Warum habe ich das Gefühl dass niemand mehr Lust auf Exklusives hat außer Sony!?

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    • link82 9680 XP Beginner Level 4 | 06.06.2026 - 09:13 Uhr
      Antwort auf kleineAmeise

      Sony? gerade die haben sich in Sachen Exklusivgames in den letzten Jahren ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert

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  4. link82 9680 XP Beginner Level 4 | 06.06.2026 - 09:14 Uhr

    künstlerisch und athmosphärisch wieder gut, aber Gameplay technisch fand ich die Ueda Games immer so mid

    und künstlerisch allein reicht mir nicht mehr, gibt ja mehr als genug Titel die das künstlerische mit tiefem Gameplay kombinieren

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