Generation Zero: Skyfire-Update für June datiert

Einen neuen Endgame-Boss und mehr sind Bestandteil des Skyfire-Updates für Generation Zero.

Systemic Reaction freut sich, das kostenlose Skyfire-Update für Generation Zero, den Open-World-Stealth-Action-Shooter, vorzustellen.

Das Update, das am 25. Juni für Steam, PlayStation und Xbox erscheint, führt den Geier ein – eine brutale neue Feindmaschine für das Endgame – sowie eine Bonuswaffe und Companion Armor Kits, ein neues Feature, mit dem Spieler ihre Companions beim Erkunden oder im Kampf reparieren können.

Features von Skyfire

Neuer Endgame-Boss: Stellt euch dem furchterregenden Geier, einem neuen Gegner der Tyrannen-Klasse in Form eines weiterentwickelten Feuervogels. Rüstet euch mit eurer besten Ausrüstung aus und schart eure Verbündeten um euch, um diesen bedrohlichen neuen Feind zu besiegen.

Generation Zero ist ein Stealth-Action-Shooter, der die Spieler an die vorderste Front eines Krieges gegen die Maschinen in einer alternativen Geschichte versetzt.

Erkundet eine riesige offene Weltkarte, die vom Kalten Krieg in Schweden inspiriert ist, und nehmt allein oder mit bis zu drei Freunden im nahtlosen Koop-Modus am Widerstand teil.

Inklusive des bevorstehenden Skyfire-Updates hat Generation Zero seit dem Start im Jahr 2019 bereits 32 größere Updates und zwei umfangreiche Story-Erweiterungen erhalten.

Mit einer wachsenden Community von über sechs Millionen Spielern und weiteren neuen Inhalten auf dem Weg, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, sich dem Widerstand anzuschließen!

Generation Zero ist ab sofort für PC über Steam und den Microsoft Store sowie für Xbox und PlayStation erhältlich. Außerdem ist es für Xbox Game Pass- und PC Game Pass-Abonnenten kostenlos.