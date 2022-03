Genesis Noir: Drei kostenlose neue Level mit dem The Astronomy-Update

Autor:, in / Genesis Noir

Das The Astronomy-Update gewährt allen Spielern von Genesis Noir kostenlosen Zugriff auf drei zusätzliche Level.

Der Indie-Entwickler Feral Cat Den hat Genesis Noir, dem Adventure, das Spieler im Film-Noir-Stil durch Raum und Zeit führt, neue Inhalte spendiert.

The Astronomy-Update ist für alle Spieler kostenlos verfügbar und erweitert das Universum um drei zusätzliche Level.

Springt zurück in das jazzige kosmische Universum, wo ihr die Konstellationen von Golden Boy, No Man und Miss Mass aufdeckt, die historische Stätte von Stonehenge besucht und auch in die Zukunft springen könnt.

Genesis Noir und die drei zusätzlichen Level könnt ihr ohne Zusatzkosten mit dem Xbox Game Pass spielen.