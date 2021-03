Genesis Noir: Neues Spiel zum Xbox Game Pass hinzugefügt

Genesis Noir ist seit dem 26. März 2021 erhältlich und wurde direkt in den Xbox Game Pass integriert. Genesis Noir ist ein handgezeichnetes kosmisches Adventure mit einer Kombination aus 2D-Animationen und 3D-Umgebungen. Ihr steuert einen Charakter namens „No Man“, einem Uhrenhändler, der sich in einem Liebesdreieck mit Miss Mass und Golden Boy befindet.

Die Welt selbst ist in Schwarz und Weiß getaucht – eine Hommage an die Noir-Fotografie und an den klassischen Film, was sich auch in der Musik zeigt, denn wie könnte man besser eine gute Noir-Geschichte erzählen, als mit Jazz Musik, oder?

Einen ersten Vorgeschmack zum Spiel gibt es weiter unten. Sollte euch das Spiel gefallen, dann probiert es unbedingt im Xbox Game Pass-Abonnement aus. Hier geht es zum Download.