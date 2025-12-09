Genshin Impact: Duolingo für ein Lernabenteuer

Genshin Impact und Duolingo schließen sich für ein Lernabenteuer in der Duolingo-App zusammen.

Genshin Impact, das weltweit beliebte Open-World-Abenteuer-Rollenspiel, und Duolingo, die weltweit am häufigsten heruntergeladene Bildungs-App, starten bald eine noch nie dagewesene Kooperation, bei der Paimon, die zuverlässigste Reisegefährtin Teyvats, die beliebten Figuren von Genshin Impact Tighnari und Cyno sowie Duo, die von Millionen geliebte (und gefürchtete) grüne Eule, mit von der Partie sind.

Vom 8. bis zum 27. Dezember werden sich Paimon, Tighnari und Cyno Duo anschließen, um eine zeitlich begrenzte 3-Tages-Streak-Mission in der Duolingo-App zu veranstalten. Lernende, die drei Tage in Folge ihre Lernübungen abschließen, erhalten Ingame-Belohnungen, darunter ein limitiertes Namenskärtchen und Profilbild von Genshin Impact sowie Urgestein.

Ab dem 8. Dezember können Spieler und Lernende in einem beliebigen Kurs der Duolingo-App die „Genshin Impact Mission“ freischalten. Indem an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Lektion abgeschlossen wird, wird der Streak aufrechterhalten und eine sammelbare Statue von Paimon und Duo in der App – ein Zeichen der Hingabe eines Lernenden (mit einer kleinen Menge Magie aus Teyvat) – wird fertig geschnitzt.

Die beliebten Figuren von Genshin Impact, Tighnari und Cyno, werden zusammen mit Duo und Paimon alles geben, um die Lernenden anzufeuern.

Lernende, die die Mission abschließen, werden exklusive Belohnungen von Genshin Impact erhalten, darunter das Profilbild „Beständiges Lernen“, das thematische Namenskärtchen „Feierlichkeit – Lesen im Traum“ sowie ein einzigartiges Gericht im Stil von Sumeru „Brathähnchen mit Harra-Würze“ und dessen Rezept. Der Gutscheincode des Belohnungsbundles kann bis zum 30. Dezember 2025, 23:59:59 Uhr (UTC) im Shop-Tab der Duolingo-App eingesammelt werden und ist bis zum 31. Januar 2026, 15:59:59 Uhr (UTC) in Genshin Impact einlösbar.

Die „Genshin Impact × Duolingo 3-Tages-Streak-Mission“ ist vom 8. bis 27. Dezember in ausgewählten Regionen verfügbar. Der 25. Dezember ist der letzte Tag, an dem Lernende der Mission beitreten und Belohnungen verdienen können. Die Verfügbarkeit der Aktion variiert je nach Region.

Der Trailer zur Genshin Impact × Duolingo Kooperation kann hier angesehen werden:



