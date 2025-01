Genshin Impact-Fans radeln in Berlin für mehr Verkehrssicherheit. Die Aktion startet am Wochenende in Berlin.

Gerade im Winter ist die Sichtbarkeit im Straßenverkehr oft eingeschränkt, was für Fahrradfahrer schnell gefährlich werden kann. Um auf dieses Problem und mögliche Hilfsmittel aufmerksam zu machen, hat sich eine Gruppe engagierter Videospielfans mit dem ADFC Berlin und anderen Partnern zusammengeschlossen.

Am Sonntag, den 12. Januar 2025, treffen sich Fans des Videospiel-Phänomens Genshin Impact in Berlin, um gemeinsam an Workshops und einer Rundfahrt durch die Stadt teilzunehmen. Das Event „Ride with Mavuika” wird organisiert von HoYoLove, einer ACG-Community (Animation, Comics and Games) aus Berlin, die von Genshin Impact-Fans gegründet wurde.

HoYoLove arbeitet für das Event mit dem ADFC Berlin, LEMMO, Reflective Berlin, Figuya und J-Store zusammen. In den Läden können Fans noch vor dem Event ihre “Winter Glow Invitations“ abholen. Diese enthalten eine Einladung, thematisch passende Reflektoren und reflektierende Sticker sowie eine hilfreiche Anleitung für sicheres Fahren vom ADFC.

Start des Events ist um 12 Uhr im LEMMO Hub am Alexanderplatz mit zwei Workshops von Reflective Berlin und dem ADFC zu den Themen reflektierende Radausrüstung und Sicherheit. Die ersten 100 Teilnehmer erhalten zudem einen Goodie Bag. Anschließend geht es gemeinsam auf Rundfahrt quer durch Berlin zum Tempelhofer Feld, wo warme Getränke auf die Reisenden warten und die Veranstaltung mit der “Winter Glow Party” zu Ende geht.

HoYoLove ist eine diverse Gruppe an Gaming-Fans, die die Liebe zu Spielen wie Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero verbindet. Gemeinsam organisieren sie immer wieder Fan-Treffen und -Events auf großen Messen wie der DoKomi. “Ride with Mavuika” ist nun das erste Event, das sie ohne Verbindung zu einer Messe organisieren und möchten damit nicht nur der Community Gutes tun, sondern auch mit Vorurteilen gegenüber Gamern und Anime-Fans brechen.

Interessenten können sich hier für das Event anmelden. Weitere Informationen gibt es hier.