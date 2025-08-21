Genshin Impact: Figuren-Trailer und Nod-Krai-Themenstand auf der Gamescom

Die weltweit agierende Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse hat bekannt gegeben, dass das Open-World-Adventure-RPG Genshin Impact auf der gamescom 2025 erstmals den Ingame-Look der neuen Figur Flins zeigen sowie den ersten Offline-Stand zur neuen Region Nod-Krai vorstellen wird.

Spieler und Besucher können an Stand C031 in Halle 6 auf der Koelnmesse an einer Reihe toller Aktionen teilnehmen und weitere Inhalte des mit Spannung erwarteten, alljährlichen großen Updates von Genshin Impact erkunden.

Neuer Genshin Impact: Eine Laterne in der Nacht-Trailer:

Das fünfte Jahr in Folge sorgt Genshin Impact für Überraschungen und Begeisterung bei den Online- und Offline-Zuschauern der gamescom. In diesem Jahr liegt der Fokus auf Nod-Krai, einer neuen Region, die im Rahmen des großen jährlichen Updates des Spiels eingeführt wird. Mit dem Zusammentreffen alter und neuer Fraktionen aus allen Teilen Teyvats läutet Nod-Krai eine völlig neue Phase der Haupthandlung ein.

Der auf der gamescom vorgestellte Trailer präsentiert Flins, einen erfahrenen Lichthüter-Kämpfer, der bald in Nod-Krai sein Debüt geben wird, wie er sich tapfer und anmutig der Bedrohung durch die Wilde Jagd entgegenstellt.

Für die Besucher der gamescom bietet der weltweit erste Stand zum Thema Nod-Krai von Genshin Impact ein immersives Erlebnis rund um die bald online verfügbare neue Region, angefangen von Präsentationen der einzigartigen Fraktionen bis hin zu interaktiven Herausforderungen, bei denen Besucher Flins helfen müssen, die Wilde Jagd zu besiegen.

Der Stand bietet auch ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm und besondere Geschenke, darunter Cosplay-Shows und Band-Auftritte, die neuesten Fan-Artikel, sowie die Möglichkeit, das neue limitierte Menü des HoYoverse Cafés zu probieren.

Außerdem können Fans aus aller Welt den Livestream von Rocket Beans TV von der gamescom verfolgen und so an diesem spannenden Erlebnis teilhaben.

Vom 20. bis 24. August erwarten die Spieler und Fans bei Genshin Impact an Stand C031 in Halle 6 spannende Aktionen zum Thema Nod-Krai, präsentiert mit der Unterstützung von UGREEN und HOLY. Spieler, die am Ausprobieren der neusten Karte und Aktionen zum Thema Sommer interessiert sind, können am Stand von Samsung in Halle 9 die aktuelle Version auf Smartphones, PCs und der PlayStation 5 erleben.