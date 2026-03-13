Genshin Impact: HoYoverse entfernte 2025 über eine Million illegale Inhalte

Entwickler HoYoverse entfernte im Jahr 2025 über eine Million illegale Inhalte in Zusammenhang mit seinen Spielen.

In einem neu veröffentlichten Bericht macht HoYoverse, bekannt für Spiele wie Genshin Impact, Honkai: Star Rail oder Zenless Zone Zero, Angaben zu den im Jahr 2025 ergriffenen Maßnahmen zum Schutz seines geistigen Eigentums.

So wurden im Verlauf des Jahres 2025 über 1,07 Millionen illegale Links und Inhalte bearbeitet, was Cheat-Tools, private Server, raubkopierte Spielressourcen und gefälschte Waren, die das geistige Eigentum des Unternehmens nutzten, umfasst.

Aus mehr als 1.240 Zivilklagen wurde dem Unternehmen Schadensersatz in Höhe von umgerechnet 3,3 Millionen US-Dollar sowie eine Gesamtentschädigung von über 5,1 Millionen US-Dollar zugesprochen.

Im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten gab es zudem 22 Strafverfahren. 212 Verwaltungsmaßnahmen wurden unter Beteiligung von Regulierungsbehörden und anderen Behörden durchgeführt.

Dabei führte unter anderem das Vorgehen gegen Netzwerke, die Cheat-Software, private Server, raubkopierte Spielressourcen, illegalen Account-Handel und gefälschte Waren verbreiten, teilweise zu strafrechtlichen Verurteilungen und hohen Geldstrafen.