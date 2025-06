Genshin Impact: HoYoverse eröffnet erstes Themen-Café in Berlin

Mit Events zu Genshin Impact und Zenless Zone Zero feiert das HoYoverse Café seinen Start in der deutschen Hauptstadt!

HoYoverse eröffnet am 20. Juni 2025 in Berlin das weltweit erste dauerhaft betriebene Themen-Café, das sich ganz den beliebten Spielen des Entwicklers widmet. Das HoYoverse Café in der Rochstraße 4, zentral in Berlin-Mitte gelegen, soll ein lebendiger Treffpunkt für Gaming-Enthusiasten werden. Fans von Titeln wie Genshin Impact und Zenless Zone Zero erwartet ein Mix aus Community-Erlebnis, thematisch gestalteter Gastronomie, exklusivem Merchandise und regelmäßig wechselnden Veranstaltungen.

Zur Eröffnung startet das Café mit zwei großen Events: Vom 20. bis 27. Juni findet die Genshin Impact-Aktionswoche „Zu Kaffee und Gefährten!“ statt, bei der Version 5.7 des Spiels gefeiert wird – inklusive limitierter Speisen und Getränke, Dekorationen rund um die neue Figur Skirk sowie speziellen Angeboten für Besucher, die in Begleitung erscheinen. Höhepunkt ist der Launch Day am 20. Juni mit einem Streichquartett, Streetdance, Überraschungsaktionen und Auftritten bekannter Cosplayer wie Taryn und hyoga.x, die zeitweise das Café-Management übernehmen.

Direkt im Anschluss folgt vom 28. Juni bis 13. Juli das Zenless Zone Zero-Event „Ridu-Kaffeeklatsch“ zur Feier des einjährigen Jubiläums des Spiels. Unter vorheriger Anmeldung können Gäste ein New-Eridu-Menü genießen, das von Charakteren der Version 2.0 inspiriert ist. Es gibt exklusive Fanartikel wie Fächer und Amulette, Check-in-Aktionen sowie thematische Dekorationen – alles unter dem Motto eines immersiven Erlebnisses für sogenannte Proxies.

Mit dem HoYoverse Café etabliert der Entwickler erstmals einen dauerhaften physischen Ort für die Community in Europa, der Gaming-Kultur und Popkultur vereint. Weitere Informationen und Reservierungsmöglichkeiten finden sich auf der offiziellen Webseite: www.hoyoverse-cafe.de.