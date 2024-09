Genshin Impact: Microsoft startet Marketingkampagne

Zu den Überraschungen auf der diesjährigen Gamescom zählte für Xbox-Spieler die Ankündigung von Genshin Impact. Das Online-Rollenspiel ist schon lange für PlayStation und PC erhältlich. Ab dem 20. November wird es dann endlich auch auf Xbox Series X|S spielbar sein.

Bis zum Xbox-Release sind es zwar och ein paar Monate, dennoch haben HoyoVerse und Microsoft die Werbetrommel gerührt und eine Marketingkampagne gestartet.

So wurde in den USA bereits große Werbebanner prominent platziert, um die anstehende Veröffentlichung zu bewerben:

Auf dem Lancaster Place in London hingegen gibt es ein Pop-up-Event mit Cosplay, anspielbarer Demo und mehr:

💎 New Quest Unlocked 💎

Check out the @GenshinImpact Xbox offline pop-up event happening today @ Lancaster Place until 6pm 🥰 https://t.co/AvJQ8hxXoF pic.twitter.com/sn0BrDdIfJ

— Xbox UK (@xboxuk) September 2, 2024