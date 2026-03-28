Genshin Impact: Neue Mond Region und mächtige Heldin enthüllt

Genshin Impact erweitert mit Version Luna VI die Welt von Teyvat um neue Gebiete, Mechaniken und die Geo Bogenschützin Linnea.

Mit dem kommenden Update „Luna VI – Lied des leeren Mondes – Wirbeltanz: Vorhergesagte Heimkehr“ erweitert Genshin Impact seine ohnehin riesige Spielwelt um neue Regionen und spielerische Möglichkeiten. Das Update erscheint am 8. April und führt Spieler in den bislang unerforschten Norden von Mondstadt.

Dort erwarten sie weitläufige Blumenfelder, neue Handelsorte und mit Dornmannshaven ein lebendiges Zentrum wirtschaftlicher Aktivitäten. Über der Region erhebt sich zudem ein geheimnisvoller Tempel, der als „Tempel des Raums“ bezeichnet wird. Innerhalb dieser schwebenden Struktur warten Bereiche, die von verschiedenen Kulturen wie Liyue und Sumeru inspiriert sind.

Eine besondere Rolle spielt dabei ein neuer Mechanismus, mit dem sich Raum und Umgebung aktiv verändern lassen. Spieler können versiegelte Wege öffnen und verborgene Geheimnisse freilegen, während sie die Hintergründe der mysteriösen Herrscherin des Raums näher erkunden. Gleichzeitig wartet mit dem Boss „Wächter – Der Gestürzte“ eine neue Herausforderung in der offenen Welt.

Mit dem Update hält auch eine neue spielbare Figur Einzug: Linnea, eine 5-Sterne-Geo-Bogenschützin und Naturforscherin aus Snezhnaya. Sie bringt mit der neuen Reaktion „Mond-Kristallisation“ zusätzliche taktische Tiefe ins Kampfsystem. Durch ihre Fähigkeiten kann sie Gegner schwächen, Teammitglieder unterstützen und sowohl konstanten als auch massiven Schaden verursachen.

Im Kampf kann Linnea ihre Gefährtin Lumi beschwören, um den Schaden weiter zu verstärken und den Geo-Widerstand von Gegnern zu senken. Zusätzlich bietet sie Heilung für das gesamte Team und sorgt damit für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Spielsituationen. Auch außerhalb von Kämpfen erweitert sie das Spielerlebnis durch das Sammeln seltener Tiere und Entdeckungen in der offenen Welt.

In den Aktionsgebeten wird Linnea in der ersten Phase eingeführt, während weitere bekannte Figuren wie Chasca, Nefer und Lauma in späteren Phasen zurückkehren. Zudem wird erstmals ein Kollektionsgebet für Charaktere aus Fontaine verfügbar sein.

Auch abseits der Kämpfe bringt Version Luna VI neue Inhalte. In Nod-Krai erwartet Spieler eine Handelsmesse der Händlergilde Voynich, bei der sie Konflikte lösen und an verschiedenen Herausforderungen teilnehmen. Dazu zählen kooperative Luftangriffe sowie ein farbbasiertes Geschossbarrierenspiel. Als Belohnung winkt unter anderem die Möglichkeit, die Figur Jahoda kostenlos zu rekrutieren.

Ergänzt wird das Update durch Verbesserungen für das Kreativsystem Miliastra Wonderland. Dazu gehören eine erweiterte Kapazität, neue Werkzeuge für Spezialeffekte sowie optimierte Anpassungsmöglichkeiten für Fähigkeiten und Benutzeroberfläche.

Mit diesen Erweiterungen bleibt Genshin Impact seinem Kurs treu, die Spielwelt kontinuierlich auszubauen und Spielern neue Inhalte auf mehreren Plattformen bereitzustellen.