Genshin Impact: Neue Region Nod-Krai jetzt spielbar

Genshin Impact veröffentlicht heute im Rahmen der alljährlichen großen Aktualisierung seine neue Region: Nod-Krai.

Das Open-World-RPG Genshin Impact hat heute sein großes jährliches Update „Version Luna I: A Dance of Snowy Tides and Hoarfrost Groves” veröffentlicht. Spieler können nun Nod-Krai, die siebte große Region von Teyvat, erkunden, wo neue Geheimnisse rund um den Mond darauf warten, gelüftet zu werden.

Eine lebhafte neue Gruppe von Charakteren ergänzt sowohl die Erzählung als auch die spielbare Aufstellung, begleitet von neuen Funktionen, die das immersive Erlebnis vertiefen sollen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum fünfjährigen Jubiläum des Spiels enthüllt Genshin Impact auch eine Reihe von besonderen Belohnungen im Spiel und Community-Events, darunter ein brandneues HoYoFair Genshin Impact Fan Art Special Program.

Spieler, die die Hauptquestreihe von Liyue abgeschlossen haben, können sich sofort auf die neue Archon-Quest in Nod-Krai begeben und sich an der Seite lang erwarteter Charaktere den eskalierenden Konflikten stellen.

In Nod-Krai herrscht die Fatui-Vorhut „Marionette“ von ihrer Festung aus, während nach und nach ein Komplott zum Zugriff auf die Macht des Mondes ans Licht kommt.

Auf ihrer Reise verbünden sich die Spieler mit Lauma von den Frostmond-Sprossen, kämpfen an der Seite von Flins gegen die Wilde Jagd und treffen in Nasha Town sowohl neue Verbündete als auch bekannte Freunde – darunter Dori, Nefer und Jahoda.

Die Spieler werden auch Columbina begegnen, die die Fatui verlassen hat und an ihren Geburtsort in Nod-Krai zurückgekehrt ist, wo sie als Mondjungfrau verehrt wird.

Drei neue Charaktere aus Nod-Krai werden in die spielbare Liste aufgenommen, von denen einige spezielle Mondreaktionen auslösen können.

Lauma, die Mondsängerin und 5-Sterne-Katalysator-Trägerin, führt mit ihren Dendro-Kräften die neue Mondblüten-Reaktion ein. Flins, ein 5-Sterne-Stangenwaffenträger, kanalisiert Elektro in mächtige mondgeladene Schläge.

Aino, eine 4-Sterne-Claymore-Nutzerin, kann kostenlos rekrutiert werden, indem man die neue Archon-Quest durchspielt. In Version Luna I wird in der ersten Hälfte der Event-Wünsche Lauma neben Nahidas Wiederholung zusammen mit einem Sumeru-Themen-Chronik-Wunsch zu sehen sein. In der zweiten Hälfte kommen Flins, Aino und Yelans Wiederholung hinzu.

Eine Reihe neuer Funktionen vertieft die Verbindung zwischen Charakteren, Geschichte und Erkundung der offenen Welt und zieht die Spieler noch tiefer in die Welt von Teyvat hinein.

Jeder neue Charakter in Version Luna I bringt einzigartige Interaktionen mit sich, die seinen Hintergrund und seine Talente widerspiegeln. Wenn Lauma durch ihr Lager geht, verneigen sich die Frostmond-Sprossen ehrfürchtig vor ihr. Ihre tiefe Verbundenheit mit Tieren ermöglicht es den Kreaturen in ihrer Nähe, der Gruppe zu helfen – indem sie Heilung, Nahrung oder wertvolle Erze anbieten.

Flins, der erfahrene Lichtwächter, nutzt seine Laterne, um die Annäherung der Wilden Jagd zu spüren, und kann sogar ihre geheimnisvollen Flüstertöne verstehen. Aino, die brillante Erfinderin hinter dem furchterregenden Feind „Knuckle Duckle“, schaltet exklusive Interaktionen mit diesem riesigen Roboter frei.

Unterdessen lädt eine neue Funktion, „Treffpunkte“, die Spieler dazu ein, das Alltagsleben ihrer Begleiter mitzuerleben. Von Lauma und Flins, die Geschichten über alte Legenden erzählen, bis hin zu herzlichen Momenten zwischen Ineffa und Aino bieten diese Vignetten einen persönlicheren Einblick in die Reise.

Zur Feier der Version Luna I und des fünfjährigen Jubiläums von Genshin Impact können sich Spieler über eine Fülle von Sonderbelohnungen freuen. Sie können einen kostenlosen 5-Sterne-Charakter aus dem Standard-Wunsch erhalten, zusammen mit den Aufstiegs-Materialien, die erforderlich sind, um den Charakter auf Stufe 60 zu bringen.

Spieler können sich auch einloggen, um Intertwined Fate ×10, Primogems ×1.600, zwei spezielle Gadgets zum Thema Nod-Krai per Ingame-Mail und vieles mehr zu erhalten.

HoYoFair veranstaltet eine Jubiläumsfeier für die Genshin Impact-Community, bei der das beliebte Genshin Impact Fan Art Special Program mit einer zweistündigen Präsentation fantasievoller und unterhaltsamer, von Fans erstellter Videos zurückkehrt.

Das Programm mit dem Titel „Parallels Meet“ wird am 20. September um 20:00 Uhr (UTC+8) auf YouTube, X, Instagram und TikTok Premiere feiern und über 15 animierte Kurzfilme und Musikstücke präsentieren, die fünf Jahre Community, Kreativität und gemeinsame Leidenschaft feiern.

Das Programm umfasst sowohl Fortsetzungen beliebter Hits als auch brandneue Werke bekannter Künstler.

Zu den Höhepunkten zählen das Serienfinale von dillongoo’s „If Genshin Had a Cyberpunk Anime: Progenitor“, ein neues Kapitel von No_Tables „Genshin Elemental Warfare“, ein animierter Kurzfilm von KIERU mit Yelan und „Regrator“, eine neue Episode von „Shadows in the Sands“-Schöpfer Subutai, der die antike Ära von Xbalanque in Natlan erkundet, sowie die Rückkehr der K-Pop-Serie mit einer neuen Boygroup im Line-up.

Ihr Debüt auf der HoYoFair geben die gefeierte Sängerin ReoNa, die den offiziellen Titelsong performt, und die japanischen Synchronsprecherinnen von Varesa, Kokomi, Amber, Kirara und Layla, die gemeinsam in einer Animation zum Thema Girlband auftreten.