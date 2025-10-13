Genshin Impact: Neues UGC-System startet am 22. Oktober

Nefer, neue Archon-Quest und grenzenlose Kreativität – das Genshin Impact Update „Luna II“ bringt das bisher größte Sandbox-Feature ins Spiel!!

Mit der Veröffentlichung von Genshin Impact Version „Luna II“ am 22. Oktober erwartet euch eines der umfangreichsten Updates der bisherigen Spielgeschichte.

Das Highlight der neuen Version ist das brandneue UGC-System „Miliastra Wonderland“, das es euch ermöglicht, eigene Welten zu erschaffen und zu teilen. Dieses Sandbox-Feature bietet Hunderte von Stages, die ihr alleine oder gemeinsam mit Freunden erkunden könnt. Der integrierte Miliastra Sandbox-Editor erlaubt es, kreative Karten, Rätsel und Herausforderungen zu gestalten und mit der Community zu teilen.

Neben diesem neuen Spielmodus setzt die Story von Genshin Impact ebenfalls große Akzente. In der neuen Archon-Quest rückt der geheimnisvolle Gegner Rerir in den Mittelpunkt, während bekannte Charaktere wie Arlecchino, Sandrone, Varka und die neue Heldin Nefer eine entscheidende Rolle spielen.

Nefer, eine 5-Sterne-Dendro-Katalysator-Nutzerin, erweitert das Kampfsystem um neue Möglichkeiten, Lunar-Bloom-Schaden effektiv einzusetzen. Ihre besondere Fähigkeit sammelt zudem Informationen, die neue Geschichten und Interaktionen im Spiel freischalten.

Darüber hinaus führt das Update zusätzliche Inhalte ein: Die Damselette von Silvermoon Hall bringt neue Quests, Kampfhilfen und eine exklusive Namecard-Belohnung. Außerdem erhalten alle Spieler im Rahmen des neuen Sumeru-Events eine kostenlose Collei als Geschenk.

Das Update „Luna II“ markiert einen Meilenstein in der Entwicklung von Genshin Impact und bietet Fans sowohl kreative Freiheit als auch neue Abenteuer.