Genshin Impact: Snezhnaya erscheint am 12. August 2026

HoYoverse hat in einem neuen Spezial-Livestream die nächste große Erweiterung für Genshin Impact vorgestellt und dabei erstmals einen konkreten Release-Termin für die Region Snezhnaya genannt.

Die neue Cryo-Nation soll am 12. August 2026 erscheinen und markiert einen wichtigen Meilenstein innerhalb der fortlaufenden Open-World-Erzählung des Action-RPGs.

Im Livestream gaben Entwickler des Studios Einblicke in die kreative Ausrichtung der Region, die Weltgestaltung sowie kommende Gameplay-Verbesserungen. Snezhnaya bildet dabei den erzählerischen Höhepunkt zahlreicher Handlungsstränge, die seit dem Start des Spiels aufgebaut wurden.

Ein zentraler Fokus liegt auf der Geschichte rund um die Tsaritsa und die sogenannten Gnoses, deren Schicksal nun weiter beleuchtet wird. Gleichzeitig soll die Region neue kulturelle Einflüsse aufgreifen, darunter von der slawischen Musiktradition inspirierte Elemente sowie neue Transport- und Gameplay-Systeme wie Züge.

Auch spielerisch wird Snezhnaya erweitert: Cryo soll stärker in die Interaktion mit der offenen Welt eingebunden werden, während zusätzliche Mechaniken und visuelle Verbesserungen das Spielerlebnis weiterentwickeln.