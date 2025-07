Genshin Impact: Sommerurlaub in der Urlaubsanlage Leichtbrise

HoYoverse hat Version 5.8 „Sommer! Hitze? Urlaub!“ von Genshin Impact für den 30. Juli angekündigt. Wo Salz in der Luft liegt und Wellen an die windige Küste branden, da erwacht eine neue dauerhafte Sommerabenteuer-Karte – die Urlaubsanlage Leichtbrise in Natlan – zum Leben und hält eine Vielzahl an entspannten, farbenfrohen Aktionen bereit.

Gleichzeitig wird auch Ineffa, die erste Figur aus Nod-Krai, vorgestellt sowie die neue Reaktion „Mond unter Strom“ eingeführt – der Auftakt zur Handlung rund um Nod-Krai.

Ab Version 5.8 sind die Reisenden nun eingeladen, die Urlaubsanlage Leichtbrise, die sich momentan noch im Testbetrieb befindet, zu erkunden: eine lebendige, neue Inselregion vor der Westküste Natlans. Auf der Reise leisten bekannte Gesichter wie Bennett, Chasca und Mualani den Spielern Gesellschaft, und sogar Venti wird sich zeigen, scheinbar, um hier einem alten Freund einen Besuch abzustatten. Alle Details dazu werden im Legendenauftrag „Sommer! Hitze? Urlaub!“ enthüllt.

Ebenfalls mit von der Partie sind die fröhlichen Maskottchen der Urlaubsanlage Leichtbrise, genannt Asha, die die Spieler besondere Fähigkeiten zur Erkundung nutzen lassen (ähnlich den Sauriern), wodurch das Gleiten über Wasser und das kurze Schweben in der Luft über den verschiedenen Ebenen der Urlaubsanlage zum Kinderspiel werden.

Die Asha-Gefährten sind obendrein wahre Meister in Sachen Graffiti: Die Farben, die sie überall versprühen, können Rätsel lösen und noch mehr Geheimnisse der Urlaubsanlage zum Vorschein bringen. Hinter der fröhlichen Fassade der Urlaubsanlage Leichtbrise verbirgt sich jedoch auch das Geheimnis des Mare Jivaris, wo Bakunawa, das uralte Ungeheuer, auf einen neuen Herausforderer wartet.

Überall in der Urlaubsanlage versteckt warten saisonale Aktionen mit umfangreichen Belohnungen auf die Reisenden. Ob beim Anleiten von Kau Kau und Akamai in „Gemeinsam reisen“, beim Zielen auf Gegner in „Scharfschützen im Sturm“, beim Mitfeiern auf energiegeladenen Musikpartys oder beim Besprühen von Objekten als Asha – bei all diesen Minispielen können sich die Spieler „Sommerhitze“ verdienen und Belohnungen freischalten, darunter den exklusiven 4-Sterne-Zweihänder „Geschmiedete Weisheit“ und Bennetts neue Kleidung „Feurige Wanderung“.

Die Geschichte von Nod-Krai wird sich im Rahmen der neuen Versionsreihe „Lied des leeren Mondes“ entfalten. Im Präludium „Heimreise“ von Version 5.8 wird Ineffa, der von der genialen Mechanikerin Aino erschaffene „Multifunktionsroboter für den Hausgebrauch“ aus Nod-Krai, zur ersten Gefährtin des Spielers aus dieser Region.

Gemeinsam mit ihr begeben sich die Spieler auf eine Reise durch Natlan, um das Rätsel ihrer Herkunft zu ergründen – eine Herkunft, die offenbar tief mit der Technik der geheimen Quellen der uralten Drachenzivilisation verbunden ist.

Ineffa, die bei aktiviertem Kampfmodul eine äußerst fähige Kämpferin ist, stößt als 5-Sterne-Elektro-Figur mit Stangenwaffe zur Reihe der spielbaren Figuren hinzu und ist in der Lage, die neue Reaktion „Mond unter Strom“ auszulösen. Wenn sie sich in der Truppe befindet, dann wandelt sich jede von den Truppenmitgliedern ausgelöste Reaktion „Unter Strom“ in die Reaktion „Mond unter Strom“ um.

Wenn diese Reaktion ausgelöst wurde, erscheint eine „Gewitterwolke“ auf dem Schlachtfeld, die Gegnern, die gleichzeitig von Elektro- und Hydro-Effekten betroffen sind, fortlaufend Elektro-Schaden zufügt. Dabei besteht sogar die Chance, kritische Treffer zu landen.

Im Kampf kann Ineffa einen Schild erzeugen und die intelligente Mehrzweck-Assistenzeinheit Birgitta beschwören. Birgitta stürmt in regelmäßigen Abständen auf Gegner zu und verursacht dabei Elektro-Flächenschaden. Sie führt einen zusätzlichen Angriff aus, wenn sich in der Nähe eine durch die Reaktion „Mond unter Strom“ erschaffene „Gewitterwolke“ befindet.

In der ersten Hälfte des Aktionsgebets von Version 5.8 wird Ineffa ihr Debüt geben, zusammen mit der Rückkehr von Citlali. In der zweiten Hälfte des Aktionsgebets kehren Mualani und Chasca zurück.

Darüber hinaus ist Yelan, unsere alte Freundin aus Liyue, in einen kniffligen Fall in Fontaine verwickelt. Sie gibt sich dabei eher unauffällig, indem sie eine neue Kleidung im Fontaine-Stil trägt und eine spezielle fotografische Apparatur verwendet, um Spuren zu sichern, die für das bloße Auge unsichtbar sind. Yelans neue Kleidung „Ruhiges Festmahl“ wird für eine begrenzte Zeit mit Rabatt für Spieler erhältlich sein.

Diese erfrischende Sommeraktualisierung bringt außerdem optimierte Systemfunktionen mit sich. Kurze, über die Cloud gestreamte Video-Tutorials sind nun bei den Probeläufen der Figuren und auf der Seite der Figurentalente für neue Figuren verfügbar und erleichtern den Spielern das Lernen des neuen Gameplays.

Des Weiteren wurde auch das Zeitmanagement bei den Aufträgen vereinfacht: Durch einen Klick auf „Ziel verfolgen“ passt sich die Uhr nun automatisch an. Die verbesserte Funktion zum Verfolgen von Ressourcen gibt den Spielern zudem einen schnellen Überblick darüber, welche Figuren die lokalen Besonderheiten in den jeweiligen Regionen aufspüren können.