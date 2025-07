Genshin Impact: Teyvat Expo in Frankreich

Im September wird HoYoverse die Welt von Genshin Impact mit der Teyvat Expo zum Leben erwecken. Die hochkarätige Ausstellung findet vom 13. bis 21. September im Herzen von Paris in Les Halles statt.

Zum ersten Mal überhaupt wird dieses weltweite Blockbuster-Open-World-Adventure-Rollenspiel die ursprünglichen Konzeptzeichnungen aller bisher enthüllten sechs Archonten präsentieren, zusammen mit beeindruckenden Visuals aus jeder Stadt sowie der mit Spannung erwarteten kommenden Region Nod-Krai. Erlebt das kreative Herz von Teyvat durch Kunstwerke, Künstlerwürdigungen und limitierte Fan-Artikel – nur bei dieser wundervollen Ausstellung in der Stadt der Kunst!

As Teyvat’s starlight dances upon the banks of the Seine, the sealed archives of the seven nations unveil their secrets to the Travelers…

